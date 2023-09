Odziv prvega moža Jumba-Visme na obtožbe o mehanskem dopingu: Bizarna situacija

"Bizarna situacija," se je na obtožbe nekdanjega francoskega kolesarja Jérômeja Pineauja odzval direktor ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge. "Čudi me tudi, da je dobil toliko medijske pozornosti, brez da bi ponudil kanček dokazov," je bil oster Plugge. In še: "Očitno so že vsi pozabili, kako veliko škodo je Pineau lani povzročil kolesarstvu," se je odzval za nizozemski medij WielerFlits, ciljal pa na dejstvo, da je Pineau s svojimi potezami in lažmi lani uničil kolesarsko ekipo B&B Hotels-KTM, zraven pa na dno potegnil še številne kolesarje in člane osebja.

Na obtožbo Pineauja, da uradni organi oz. Mednarodna kolesarska zveza, dopuščajo marsikaj in ne opravljajo nadzora, je Plugge ponudil daljši odgovor. "UCU dnevno preverja, če gre za mehanski doping. Kolesa še vedno skenirajo z nekakšnim ipadom, medtem ko je za ciljno črto redno tudi rentgen, skozi katerega morajo zapeljati kolo. Včasih preverijo tudi spodnji nosilec kolesa. Spomnite se samo incidenta z Merijnom Zeemanom na Touru leta 2020, ko je komisar to nesramno storil na kolesu Primoža Rogliča. Za vsa preverjanja smo na voljo, in želimo komisarjem pri tem pomagati."

A v ekipi Jumbo-Visma se raje usmerjajo v prihodnost. "Osredotočeni smo na zmago na Dirki po Španiji. Vsak, ki spremlja našo ekipo, ve, da si vseskozi prizadevamo za čim večjo transparentnost. Naša vrata smo široko odprli za tudi za snemanje dokumentarnih filmov, od Netflixa do Amazona. Pineau očitno še vedno ne ve, kako kolesarstvo deluje leta 2023. Ključ našega uspeha izvira iz naših metod dela, ki vključuje zelo sofisticiran pogled na prehrano in višinski trening. Ničesar več nimam povedati glede izbruha Pineauja," je s temo zaključil Plugge.

