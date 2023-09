Hude obtožbe na račun Jumbo-Visme: Francoz sumi na uporabo mehanskega dopinga

Nekdanji francoski kolesar Jérôme Pineau se je v podkastu za RMC Sport dotaknil predstav kolesarjev Jumbo-Visme na letošnji Dirki po Španiji, na kateri so pred vstopom v zadnji teden v odličnem položaju, saj imajo na vrhu splošne razvrstitvi kar tri svoje kolesarje – Seppa Kussa, Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. In kaj moti Francoza? Spregovoril je o mehanskem dopingu.

Nadvlada Jumbo-Visme, lahko zapišemo po prvih dveh tednih Vuelte. S tekmeci so opravili brez težav in imajo v boju za skupno zmago kar tri kolesarje v igri. In vse poti peljejo v smer, da se bodo v nizozemskem moštvu veselili še tretje zmage na letošnjih Grand Tourih. Sepp Kuss ima pred Primožem Rogličem minuto in 37 sekund, pred Jonasom Vingegaardom pa minuto in 44 sekund prednosti. Prvi, ki ni iz Jumbo-Visme na vrhu lestvice, prihaja iz vrsta UAE Emirates. Nadarjeni Španec Juan Ayuso za vodilnim Američanom zaostaja dve minuti in 37 sekund.

Če je večina navdušena nad predstavami Jumbo-Visme, drugače meni Francoz Jerome Pineau. Nekdanji kolesar, ki je med drugim vozil za ekipi Bouygues Telecom and Quickstep-Innergetic, po koncu kariere pa je bil športni direktor pri B&B Hotels-KTM, je bil v pogovoru za RMC Sport zelo neposreden: "Mednarodna organizacija uničuje kolesarstvo. Dovolijo preveč stvari, ničesar več ne nadzirajo in delajo, kar hočejo velike ekipe. To je nevarnost. Potem lahko začnete razmišljati, kar želite. Vidimo posnetke ... Ne govorim o dopingu, ampak o nečem veliko hujšem. Mehanskem dopingu? Da, mehanskem. Če pogledate napad Kussa na Col du Tourmalet proti kolesarjem, kot so Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks – ki velja za velikega talenta – in Marc Soler. To niso amaterji na kolesih, kajne? Kuss med napadom vozi deset kilometrov na uro hitreje, nato mora zavirati zaradi gledalca in nato spet vozi deset kilometrov na uro hitreje. Kako lahko to razložite?" se je spraševal Pineau.

Skok Seppa Kussa, ki je zmotil Pineauja

"Kuss brez poganjanja deset sekund"

Nato je nadaljeval: "Kolesarstvo je moj šport, od njega sem živel in še vedno živim. To je moja strast, vendar me skrbi. Zelo me skrbi. Vidim določene stvari ... Na Col de Spandelles (nanaša se na etapo Toura 2022 na Hautacam, op. a.) je Kuss deset sekund kolesaril brez poganjanja pedal. Ne vem, kako je to mogoče."

Foto: Guliverimage

Pineau je v podkastu ostro obtožil moštvo Jumbo-Visma. O tem, ali so tudi dokazi, pa je še pristavil: "Pri Lanceu Armstrongu nikoli ni bilo dokazov, vendar smo kolesarji v pelotonu vedeli za njegovo prevaro. Zdaj se dogaja točno ista stvar," meni Francoz.

Vuelta se danes nadaljuje s 16. etapo od Liencres Playe do Bejes, ki bo dolga vsega 120,5 kilometra, zaključek trase pa bo predstavljal vzpon v dolžini 4,8 kilometra in z 8,8-odstotno povprečno naklonino.