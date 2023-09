Roglič nasmejan, Kuss vse bolj navajen

Na Vuelti je bilo pestro tudi v nedeljo. Razigrani Remco Evenepoel, ki je imel v petek ogromne težave in je izgubil dobrih 27 minut, je bil po sobotni zmagi spet vroč. Že oda samega začetka je skušal priti v beg. Pri prvem poizkusu je imel pomoč tudi v slovenskem kolesarju Matevžu Govekarju (Bahrain-Victorious), vendar je bila takratna trojica ubežnikov ujeta.

Remco je nadaljeval s skoki, od glavnine pa se mu je uspelo odlepiti na začetku vzpona na prvi gorski cilj Puerto de Lizarraga. Za seboj je potegnil številčno zasedbo, skupaj pa so kolesarili proti cilju. Kako hitro je šlo, pove podatek, da smo videli najhitrejšo prvo uro dirkanja na letošnji Vuelti - povprečna hitrost je znašala kar 52,6 km/h. A je imela ekipa Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah tri vodilne kolesarje na dirki, vse pod nadzorom in držala ubežnike vseskozi na razdalji okoli treh minut.

Na vzponu zadnjega gorskega cilja Puerto de Zuarrarrate sta sprva skočila Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty)in Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Evenepoel je izgubljal stik, nakar se je iz njegove skupine izstrelil še Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), ki je kmalu ujel ubežnika. Pri spustu proti cilju si je Nemec nato prikolesaril lepo prednost. Videti je bilo, da se bo odpeljal k zmagi naproti, nakar je sledil levi ovinek, v katerem je imel preveliko hitrost: "Mislim, da bi imel lepo priložnost, če ne bi padel. Neumnost je bila, da sem toliko tvegal. Skušal sem omiliti škodo. Še vedno bi lahko na koncu zmagal, kar me je presenetilo, a sem zmago izgubil zaradi padca."

Lennard Kamna goes down! 😬



The German rider falls into a ditch, but is back up on his bike and trying to work his way back into the leading group