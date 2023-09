Čustveni Belgijec od pekla do raja: Lahko sem ponosen

"Lahko sem ponosen, mislim, da sem dobro odgovoril na včerajšnjo krizo," si je danes v cilju 14. etape Dirke po Španiji oddahnil 23-letni belgijski zvezdnik Remco Evenepoel. Zmagovalec lanske Vuelte je v petek doživel pravi kolaps, za zmagovalcem zaostal 27 minut in izpadel iz boja za skupno zmago. Danes si je z izjemno vožnjo povrnil nekaj samozavesti. V cilju so ga oblile solze. Najboljših v skupnem seštevku pa ni ogrozil. "Niti za trenutek nas ni zaskrbelo," je bil zadovoljen nosilec rdeče majice, Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Sepp Kuss.

"Včeraj sem imel res težak dan, tudi spati nisem mogel veliko, preganjale so me negativne misli. Ampak danes sem se zbudil in si rekel, da grem po zmago. Dobro sem preučil traso, vedel sem, kako bo na klancih," je danes po svoji drugi zmago na letošnji Vuelti in četrti nasploh na španski pentlji razlagal Remco Evenepoel. Kapetan moštva Soudal – QuickStep je bil danes kot prerojen. Če je včeraj komaj obračal pedale in s hudimi mukami prišel v cilj na zloglasnem Tourmaletu, je bil danes poskočen in agresiven vse od uradnega starta etape.

"Mislim, da sem dobro odgovoril na včerajšnjo krizo"

"Lepo je bilo spet zmagati. Počutil sem se dobro, vpleten sem bil v vse napade, nato se mi je pridružil še ekipni tovariš Mattia Cattaneo in opravil dobro delo na prvem vzponu," je prirediteljem dirke razlagal vidno olajšan. Njegov petkov kolaps je bil čuden, skrivnosten, zanj ni bilo nekega pravega zunanjega razloga, Remco ni bil bolan, imel je le slab dan, res slab dan. Tudi zato je bil danes še toliko bolj odločen, da popravi slab vtis. Ves čas je napadal in se po dolgem boju znašel v veliki ubežni skupini. Na prvem klancu dneva se je ubežna skupina že pošteno skrčila, na drugem je sklenil zavezništvo s Francozom Romainom Bardetom in dvojec vse do cilja ni več pogledoval nazaj.

Romain Bardet je le stežka sledil Evenepoelovemu tempu. Foto: Guliverimage

"Naposled mi je uspelo zbežati z Bardetom. Dobro sva sodelovala, jaz sem diktiral tempo na klancih, on pa je prevzemal na ravninah. Z napadom na zadnjem vzponu sem malce tvegal, ampak sem lahko ponosen na dosežek. Mislim, da sem dobro odgovoril na včerajšnjo krizo," se je Evenepoel še veselil po svoji 49. profesionalni zmagi.

"Voziti za njim je bilo na trenutke grozno"

Bardeta, ki je imel prav tako kot Remco včeraj izjemno slab dan, se je otresel na zadnjem klancu dneva, na ciljnem vzponu na Larro-Belaguo. A kot je priznal 32-letni Francoz, bi se ga lahko leteči Belgijec otresel že veliko prej. "Vozil sem se ob legendi. Remco je kot Merckx. Za menoj je res dober dan, ampak sem bil na robu moči," je v cilju za televizijo Eurosport razlagal Bardet, danes drugi z 1:12 zaostanka. "On je opravil osemdeset odstotkov dela. Voziti za njim je bilo na trenutke grozno, imel sem bolečine in krče. Popolnoma mi je vsilil svoj tempo in sem čisto izpraznjen. Čeprav sem se na splošno počutil dobro, je bil veliko boljši, po vsakem ovinku sem moral sprintati, da sem zadržal stik z njim. Dal sem vse od sebe," je še opisal svoje sodelovanje s svetovnim prvakom v vožnji na čas.

Jonas Vingegaard se po enem dnevu poslavlja od pikčaste majice. Foto: Guliverimage

Sepp Kuss ostaja kapetan Jumbo-Visme

Zmagoviti dvojec kljub odlični vožnji in več kot osem minutni prednosti pred skupino favoritov ni ogrozil prve deseterice v skupnem seštevku, sploh pa ne vodilne trojice Jumbo-Visme, Seppa Kussa, Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. Je pa Dancu danes vzel pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. "To majico bi si sicer želel obdržati še kakšen dan ali dva, ampak Remco je bil danes izjemen in si jo je vsekakor zaslužil. Res je kul, da se je tako veličastno vrnil po včerajšnjem težavnem dnevu," je povedal Vingegaard, dvakratni zmagovalec francoskega Toura, ki je v skupnem seštevku tretji z 1:44 zaostanka za ameriškim moštvenim kolegom Kussom.

Ta ostaja glavni adut nizozemske ekipe za skupno zmago, je za Eurosport še potrdil Danec. "Vsi mu poskušamo pomagati po najboljših močeh, jaz mu svetujem, kako naj se drži tekmecev, spodbujam ga, da naj verjame vase in da se drži ves čas v ospredju. Zdaj vsi delamo zanj."

Sepp Kuss je na dobri poti, da ponovi dosežek rojaka Chrisa Hornerja, ki je Vuelto dobil leta 2013. Foto: Guliverimage

"Niti za trenutek nismo bili v resnih težavah"

Kuss je s pomočjo kolegov brez večjih težav ubranil skupno vodstvo na dirki, ima še 1:37 prednosti pred Primožem Rogličem, ki se danes ni izpostavljal in le mirno ves čas vozil ob ameriškem kolegu. Je pa tudi Kussa navdušila Evenepoelova vožnja. "Kapo dol Remcu, odlično se je vrnil po težkem petku. To je bil najboljši mogoč odgovor. Naredil je nekaj impresivnega. Vesel sem zanj, ampak nas ni skrbelo, držati smo morali skupaj in nadzorovati dirko. Vedeli smo, da je danes lepa priložnost za naše konkurente, na prvih dveh vzponih je bil tempo visok in tudi ekipa UAE Emirates je dirkala odlično, ampak sta bila ob meni vselej tudi Primož in Jonas, pa tudi Attila Valter in Robert Gesink sta se lahko vrnila, zato niti za trenutek nismo bili v resnih težavah," je novinarjem nizozemskega medija Wielerflits povedal 28-letni Američan, ki je na dobri poti, da ponovi dosežek rojaka Chrisa Hornerja, ki je Vuelto dobil leta 2013.

Jumbo-Visma je na dobri poti, da osvoji vse tri grand toure v sezoni, očitno si to želi doseči s tremi različnimi kolesarji. Če je Rogliču pripadel Giro in Vingegaardu Tour, je zdaj na Vuelti čas za Kussa. Če se Američanu, ki je Rogliču in Vingegaardu letos že pomagal na italijanski in francoski pentlji, slučajno kaj zalomi, imajo Nizozemci še dve močni orožji za skupno zmago.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: