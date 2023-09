Sanje belgijskega kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela o ponovni zmagi na Dirki po Španiji so se danes povsem razblinile. V 13. kraljevski etapi s kar 4200 višinskimi metri, je izgubil kar 27 minut v primerjavi z zmagovalcem etape Jonasom Vingegaaardom, ki je v cilj pripeljal 30 sekund pred lastnikom rdeče majice Seppom Kussom in 33 sekund pred Primožem Rogličem. Belgijec je bil v cilju povsem izčrpan in ni bil na voljo za novinarske izjave, se je pa pozneje oglasil na družbenih omrežjih. V ekipi zatrjujejo, da ni bolan, niti poškodovan.

Remco Evenepoel je bil danes po prihodu v cilj 13. etape Dirke v Španiji, kjer je s kar 27 minutami zaostanka za zmagovalcem etape Jonasom Vingegaardom že izpadel iz igre za skupno zmago, močno poklapan in ni odgovarjal na novinarska vprašanja. Oblekel se je v toplejša oblačila in brez komentarja odpeljal v hotel.

Brez obžalovanja

Pozneje se je oglasil na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da ko daš vse od sebe, nimaš česa obžalovati. "Tank je bil danes prazen. Hvala ekipi za podporo in za vztrajanje z mano do cilja. Volkovi nikoli ne obupajo," je še zapisal Evenepoel.

Kaj točno se je zgodilo v etapi, kjer je povsem popustil že na drugem vzponu na Col d'Aubisque, ni jasno, je pa športni direktor ekipe Soudal Klaas Lodewyck zavrnil ugibanja o tem, da ima Evenepoel zdravstvene težave.

"Ni kaj dosti povedati, razen to, da je Remco imel slab dan. Ni ne bolan, niti poškodovan," je kategorično zavrnil ugibanja o razlogih za polom belgijskega zvezdnika. "Škoda, ampak take stvari se dogajajo. Ne dirkamo na simulatorjih in vsi smo samo ljudje. Zvečer se bomo pogovorili in si zastavili nove cilje," je napovedal.

Evenepoel je med etapo nekdanjemu kolesarju Philippu Gilbertu, ki dela za Eurosport kot poročevalec na motorju, potožil nad popolnim občutkom izpraznjenosti, svojim moštvenim kolegom, ki so z njim vztrajali vse do cilja, pa se je za današnjo slabo predstavo opravičil.

Belgijec je po 13. etapi s 3. mesta zdrsnil na 19. mesto (27:50 minut), svoj fokus pa bo, če bo na dirki vztrajal, bržkone usmeril v etapne zmage.

