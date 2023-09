Roglič med junaki šprinterske etape

V 12. etapi Dirke po Španiji je bilo vse tempirano na zaključni del. Dobrih 18 kilometrov pred ciljem je bil leteči cilj, kjer so se delile bonifikacijske sekunde, zatem pa se je čakalo še ciljni šprint.

In na letečem se je v boj za sekunde podal slovenski šampion Primož Roglič. Moštveni kolega in rojak Jan Tratnik mu je bil v veliko pomoč v šprintu, v katerem je bil od člana Jumbo-Visme hitrejši le šprinter Kaden Groves. Drugi dosežek je Rogliču v skupnem seštevku prinesel štiri sekunde odbitka, kar pomeni, da je pred dvema peklenskima gorskima etapama, ki bosta na sporedu v petek in soboto, tekmecem v boju za skupno zmago odščipnil štiri sekunde.

Nato je bilo le še vprašanje, kdo bo najhitrejši v ciljnem šprintu. Oči so bile uprte prav v Grovesa, ki je že dobil dva šprinta na letošnji Vuelti, bil tudi v odličnem položaju, nakar so v zaključku odlično delo naredili v taboru UAE Emirates. V ospredje so potisnili svojega aduta Juana Sebastiana Molana. Kolumbijec se je po lanskem zmagoslavju v zadnji etapi na Vuelti danes veselil novega dnevnega uspeha. "Zelo sem vesel. Hvala moštvenim kolegom, ki so me spravili v takšen zaključni položaj," je povedal v mednarodnem prenosu.

Vodilni na Vuelti tudi po današnji etapi ostaja Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki bo že jutri na veliki preizkušnji pri ohranitvi vodilnega položaja. Pred najbližjim zasledovalcem Marcom Solerjem (UAE Emirates) ima 26 sekund prednosti, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) na drugem zaostaja 1:09, Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa na tretjem po novem 1:32, kar pomeni, da je od Belgijca oddaljen 23 sekund. Naslednji je mladi Lenny Martinez (Groupama-FDJ), ki ima 2:02 pribitka, sledijo pa mu Joao Almeida (UAE Emirates - 2:16), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma - 2:22), Juan Ayuso (UAE Emirates - 2:25), Enric Mas (Movistar - 2:50), Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe - 3:14) ...

Podrobnejše dogajanje v 12. etapi

Cilj – Zmagovalec dneva je postal Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), ki je bil najhitrejši v ciljnem šprintu in premagal tudi Kadena Grovesa. Nasmejan je dan zaključil tudi Primož Roglič, ki je na letečem cilju prišprintal do štirih bonifikacijskih sekund in se tako nekoliko približal osrednjemu tekmecu Remcu Evenepoelu na 23 sekund, za moštvenim kolegom Sepp Kussom, ki je vodilni na Vuelti, pa po novem zaostaja 1:32.

5 km do cilja - Vse bolj napeto je na trasi, hitrosti pa so krepko poskočile.

9 km do cilja - Ekipe, ki želijo danes osvojiti etapo, postavljajo šprinterske vlake.

18,6 km do cilja - Na letečem cilju, kjer so se dajale tudi bonifikacijske sekunde, je Primož Roglič ob pomoči Jana Tratnika osvojil drugo mesto za najhitrejšim Kadenom Grovesom. Slovenski kolesar je v primerjavi z velikim tekmecem Remcom Evenepoelom tako pridobil štiri sekunde. Po današnjem dnevu bo za Belgijcem po novem zaostajal 23 sekund, za vodilnim Seppom Kussom (Jumbo-Visma) pa 1:32.

26 km do cilja - Zanimivo zna biti na letečem cilju 18,6 kilometra pred ciljem, kjer se bodo dajale tudi bonifikacijske sekunde. Bo šel kdo od favoritov za skupno zmago v lov za sekundami? Na letošnji Vuelti smo že videli na delu Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda, kako sta šprintala na letečem cilju.

38 km do cilja - Po petih kilometrih solo vožnje je glavnina posrkala Jetseja Bola.

43 km do cilja - Jetse Bol (Burgos-BH) je skočil še enkrat.

44 km do cilja - Ubežnika Jetse Bol (Burgos-BH) in Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) sta ujeta.

50 km do cilja - Še slaba tretjina današnje trase je pred kolesarji. Ubežnika sta le še pol minute pred glavnino. Povprečna hitrost je do tega trenutka znašala 42,2 km/h.

66 km do cilja - Ubežnika Jetse Bol (Burgos-BH) in Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) sta 1:11 pred glavnino.

76 km do cilja - Nič novega na trasi. Prednost dveh ubežnikov znaša 1:25.

95 km do cilja - Robert Gesink član Jumbo-Visme je navdušen nad dobrimi predstavami moštvenega kolega Seppa Kussa, ki tudi danes kolesari v rdeči majici najboljšega na dirki: "Vsekakor je super razburljivo. Očitno je bil kronometer velika preizkušnja za Seppa in ima še vedno eno minuto ter devet sekund prednosti pred enim od svojih glavnih nasprotnikov Remcom Evenepoelom, nato pa imamo dva zmagovalca Grand Toura v tej sezoni, ki sta pripravljena podpirati in napadati. Imamo kar nekaj kart, s katerimi lahko igramo, zato je res razburljivo. To bi bil sanjski scenarij, da bi Sepp Kuss zmagal na La Vuelti, a je o tem še prezgodaj govoriti."

100 km do cilja - Prednost dveh ubežnikov je 1:30. Zdravniško pomoč je iskal Jousseaume.

115 km do cilja - Rudy Molard (Groupama-FDJ), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) in Omar Fraile (Ineos Grenadiers) so bili med kolesarji, ki so v glavnini padli. Vsi so vstali in nadaljujejo vožnjo. Ubežnika Jetse Bol (Burgos-BH) in Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) imata 2:15 prednosti.

128 km do cilja - Kar se je napovedovalo, se je zgodilo. Na čelu glavnine so kolesarji ekipe Alpecin-Deceuninck, ki zdaj držijo varnostno razdaljo na približno dveh minutah zaostanka za ubežnikoma. Primož Roglič in ostali favoriti za skupno zmago za danes upajo, da bo vse skupaj potekalo umirjeno. Zato pa jih v petek in soboto čakata peklenski etapi, večji del se bodo vozili po francoskih cestah. Prvič bo na Vuelti vključen vzpon Col du Tourmalet, kjer bo jutri cilj.

138 km do cilja - Ubežnika imata 2:14 prednosti. Danes pričakujemo veliko na čelu glavnine ekipo Alpecin-Deceuninck, ki imajo v svojih vrstah šprinterja Kadena Grovesa.

148 km do cilja - Dva kolesarja sta se podala v beg. To sta Jetse Bol (Burgos-BH) in Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA).

150 km do cilja - Uradni začetek etape.

14.00 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na Vuelti čas za ravninsko etapo, vendar bodo morali tisti, ki jih zanima skupna zmaga, pazljivi na veter, ki lahko ponagaja. Osrednji favorit za etapno zmago je Kaden Groves, ki je dvakrat že slavil v šprinterski etapi. 160 kolesarjev bo najprej naredilo 6,5 kilometra zaprte vožnje, nato pa se bo začel pravi štart.

Vrstni red pred 12. etapo

1. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 39:27:45

2. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) + 0:26

3. Remco Evenepoel (Bel/Soudal-Quick Step) 1:09

4. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:36

5. Lenny Martinez (Fra/Groupama-FDJ) 2:02

6. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 2:16

7. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 2:22

8. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 2:25

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:50

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 3:14

