Trpljenje Rogliča se je končalo z veseljem, Remco obžaloval zamujeno

Na posamičnem kronometru so se karte na Vuelti nekoliko premešale. Pričakovano je bilo, da se bo na 25,8 kilometra dolgi ravninski etapi dobro odrezal Remco Evenepoel, a se je odlično z njo spopadel tudi slovenski šampion Primož Roglič, ki je v primerjavi z velikim tekmecem za skupno zmago izgubil le 20 sekund. "Trpel sem, a sem vesel rezultata," je po koncu etape dejal zadovoljni Roglič, ki je v skupnem seštevku zdaj na četrtem mestu, za Remcom zaostaja 27 sekund, za vodilnim Seppom Kussom pa minuto in 26 sekund.

Veliki zmagovalec dneva je postal Italijan Filippo Ganna, ki se je tako oddolžil Remcu Evenepoelu (Soudal Quicks-Step) za poraz na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Za 16 sekund je član Ineos Grenadiers hitreje vrtel pedale od Belgijca, ki je razumljivo pogledoval tudi za dosežki preostalih kandidatov za skupno zmago na Vuelti.

"Ne smem se pritoževati"

Ko je videl, da je Primožu Rogliču (Jumbo-Visma) odščipnil vsega 20 sekund, ni bil zadovoljen. Predvsem zato, ker je bil kronometer na "njegovem dvorišču". Slovenskemu šampionu bi namreč bolj ustrezal gorski, a je pokazal odlično vožnjo in za Ganno zaostal za 36 sekund ter se veselil tretjega dosežka med vsemi. "Trpel sem, a sem vesel rezultata," je v pogovoru za Eurosport dejal Rogla in na opazko, da je v primerjavi z Remcom izgubil le 20 sekund, kratko pristavil: "Ne smem se pritoževati."

Med etapo je vedel, da je močan, a se je zavedal moči Remca na takšni trasi: "Svetovni prvak je. Remco je vedno zelo hiter. Dobro moč sem razvil, razvijal dobre številke in šel na polno. Zadovoljen sem z rezultatom."

Remco je imel krizo

"Nisem imel najboljšega dne," pa je v cilju za Sporza dejal Evenepoel, ki je upal, da bo tekmecem za rdečo majico odščipnil več sekund: "Po desetih minutah vožnje sem imel težak trenutek. Izgubil sem se. Zatem sem lahko držal raven kolesarjenja, kot ga je imel Ganna, vendar ni bil moj dan. Kljub vsemu mislim, da moram biti zadovoljen."

Remco Evenepoel je imel težave po desetih minutah vožnje. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Skupna razlika med Roglo in Remcom je 27 sekund, medtem ko Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ni imel pravega dne, Joao Almeida, Juan Ayuso (oba UAE Emirates), Enric Mas (Movistar) zaostajajo že več kot minuto: "To je dobro, da je takšna prednost, vendar je Vuelta še dolga. Na gorske etape grem z dobrim občutkom. V zadnjih tednih sem v večini treniral s cestnim kolesom in nisem posvečal takšne pozornosti vožnji s kolesom za kronometer, saj posamična vožnja ne bo odločila zmagovalca. Moja naloga je, da pred gorskimi etapami gradim na dobrih občutkih."

Medtem še naprej ostaja vodilni Sepp Kuss, ki se je izkazal v kronometru in za Ganno zaostal zgolj 1:29, v skupnem seštevku pa ima zdaj pred drugim Marcom Solerjem (UAE Emirates) 26 sekund prednosti, Remco in Roglič pa na tretjem oziroma četrtem mestu zaostajata 1:09 in 1:36.

Roglič nasmejal

"Še vedno merimo na Seppa," se je v cilju smejalo Rogliču, ko ga je novinar vprašal, ali je on zdaj kapetan moštva. Ko je sledilo novo vprašanje, ali res tako misli, je še odgovoril: "V rdečem je."

Sepp Kuss ostaja v rdečem, a se zaveda, da se lahko v prihajajočih gorskih etapah vse spremeni. Foto: Guliverimage

Američan se je znašel v povsem drugačnem položaju, kot je pričakoval pred začetkom Vuelte. Z njim so pri Jumbo-Vismi dobili novega morebitnega kandidata in orožje za napad v kakšni izmed etap. Kot se je to zgodilo v šesti, v kateri je nato osvojil etapno zmago, za njim pa se ni podal nihče iz skupine osrednjih favoritov za skupno zmago.

"Drugače je bilo voziti. Presenetljivo sem bil sproščen. Šele 10. etapa je, še vedno jih je veliko pred nami. Užival sem v dnevu. Kako hiter sem, nisem vedel. Vsakič, ko sem šel mimo merjenja časa, mi je športni direktor dejal "dobro opravljeno delo". Pri sebi sem si mislil, da mi morda vseeno ne gre (smeh, op. a.). A sem se dobro počutil. Prednost v skupnem seštevku res še vedno imam, vendar so pred nami težke etape, v katerih se lahko hitro izgubi ali pridobi minuto."

V sredo bo na sporedu nov test za kolesarje, ki jih zanima skupna zmaga. Trasa med krajema Lerma in La Laguna Negra Vinuesa bo dolga 163,5 kilometra, konec pa bo pomenil 6,5 kilometra dolg vzpon I. kategorije s povprečno 6,8-odstotno naklonino. Najtežje bo v zadnjem kilometru, ko bo naklon ceste tudi 14-odstoten.

Rezultati 10. etape

