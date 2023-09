Pogačar razkril načrte

Po naporni Dirki po Franciji, kjer je bil drugi, in svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, je Tadej Pogačar v pogovoru za La Gazzetta dello Sport dal vedeti, da bo imel v svojem programu do konca leta še tri dirke – Giro dell’Emilia (30. september), Tre Valli Varesine (3. oktober) in Dirka po Lombardiji (7. oktober), ki jo je v zadnjih dveh letih dvakrat osvojil in tako povečal bero zmag na petih prestižnih kolesarskih spomenikih – skupno jih ima štiri, če dodamo še Dirko po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege.

Prav letošnja izvedba belgijske klasike pa mu je prinesla veliko gorja, potem ko je padel in si ob tem poškodoval zapestje. Po operaciji ga je čakala rehabilitacija, zato priprave na Tour de France niso bile takšne, kot si jih je zamislil, drugič zapored pa je moral priznati premoč Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma).

Tretjič zapored bi rad osvojil Dirko po Lombardiji. Foto: Guliverimage

"Lombardija je motivacija, ki jo potrebujem za treninge, da končam sezono na visoki ravni. Vedno sem rad dirkal na italijanskih klasikah ob koncu leta," je dejal za italijanski časnik.

Svoje sezone ne ocenjuje skozi prizmo uvrstitve na Dirki po Franciji, ampak gleda širše: "Raje bi obdržal to, kar sem osvojil. Le eno pa bi spremenil, in sicer da ne bi padel na Liege–Bastogne–Liege. Brez poškodovanega zapestja bi bila sezona perfektna."

"Sprva si nisem mislil, da sta bila padec in zlom zapestja tako pomembna, a če gledam zdaj nazaj v luči priprav na Tour de France, je imelo vse skupaj vpliv. Glede na pretekla leta sem moral spremeniti način treningov. Dirko sem začel v odlični formi, vendar nisem bil pripravljen dirkati tri tedne. Veliko sem se naučil v tem letu. Od takšnih stvari, kot so poškodbe, se naučiš glede prihodnosti. Eno stvar sem že vedel prej, da je zdravje najpomembnejša stvar v življenju in pri doseganju vrhunskih dosežkov."