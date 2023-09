Zmagovalec Toura umirja konje: Počakati moramo do petka. In kaj prinaša petek?

Čeprav dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard, človek, ki je julija zlomil prvega kolesarja svetovne lestvice Tadeja Pogačarja, do 11. etape ni pokazal niti ene izstopajoče poteze, se lahko zgodi, da njegov čas šele prihaja. "Počakati moramo do petka," sporoča Danec. Takrat bo namreč na sporedu kraljevska etapa s ciljem na Tourmaletu (2.115 metrov), dobro znanem klancu iz Toura, dan pozneje pa se bo etapa končala na vrhu klanca Larra Belagua (1.587 metrov).

Po 11 etapah letošnje Dirke po Španiji je Jonas Vingegaard z zaostankom 2:22 minute v skupnem seštevku na 7. mestu, kar ga uvršča šele ne tretje mesto v trenutni hierarhiji kolesarjev ekipe Jumbo-Visma. Za vodilnim Seppom Kussom, ki je običajno njegov pomočnik v najtežjih gorskih etapah, zastaja 2:22 minute, za Primožem Rogličem, ki je trenutno na 4. mestu, pa nekaj manj kot minuto.

Vingegaard daje vtis, kot da ga tako razmerje moči ne moti. "Primož in Sepp že imata etapno zmago na letošnji Vuelti, upam, da tudi jaz lahko poskrbim za eno. Ampak dokler imamo rdečo majico v naši posesti, smo v dobrem položaju," vztraja Vingegaard, ki je v pogovoru z mediji po današnji etapi priznal, da je pričakoval napade na zaključnem klancu.

"To je stvar izbire in taktike preostalih ekip, na to nimamo vpliva. Mi napada nismo imeli v načrtu, zato nam je ustrezalo tako, kot je bilo. S trenutnim položajem smo zelo zadovoljni. Vsak dan, ki mine na tak način, je za nas dober dan," je dejal Danec, ki upe za razkazovanje svoje forme prelaga v prave gorske etape. "Počakati moramo do petka, potem bomo videli, kam sodimo," sporoča Danec, ki je bil na letošnji Vuelti najvišje uvrščen v 3. etapi s ciljem na vzponu na Arinsal, na 1914 metrih nadmorske višine, kjer je zaostal samo za Evenepoelom.

Ali Jonas Vingegaard energijo hrani za prave gorske etape ali enostavno ni na ravni letošnjega Toura? V gorah bo pokazal mišice in zobe! 31 glasov + 30,69%

Bodimo pošteni: Jonas ni v pravi formi. To je to! 70 glasov + 69,31% Oddanih 101 glasov

In kaj prinaša petkova etapa?

Petkova etapa, ki je zaradi profila označena kot kraljevska etapa, bo skoraj zagotovo prinesla spremembe v razmerju med favoriti, saj se konča na mitskem francoskem vzponu Col du Tourmalet, ki bo prvič na sporedu španske Vuelte. Kolesarji bodo v Francijo vstopili kmalu po začetku dneva, ko po krajšem vzponu na gorski cilj III. kategorije sledi skoraj 30-kilometrski spust. Nato bo prišel na vrsto prvi pravi preizkus dneva. Vzpon na Col d'Aubisque je gorski cilj ekstra kategorije. Dolg bo kar 16,5 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 7,1 odstotka.

Profil petkove 13. etape s ciljem na Col du Tourmalet:

Po ponovnem daljšem spustu in vmesni krajši vožnji navkreber bo sledil gorski cilj I. kategorije Col de Spandelles, ki bo dolg 10,3 kilometra in ima povprečni 8,3-odstotni naklon. Kolesarje v zadnjem delu etape čaka 18.6 kilometra dolg klanec s 7,5-odstotnim povprečnim naklonom, pri čemer so najtežji kilometri zadnji.

Tudi sobota bo peklenska

To pa še ni vse. Pred drugim dnevom premora na Vuleti kolesarje čaka še ena gorska etapa, z dvema gorskima ciljema ekstra kategorije. Utrujenost od prejšnjega dne se bo gotovo poznala, zato bi lahko kdo plačal davek ta dan. Po skoraj šestdeset kilometrih vožnje se bo cesta konkretneje obrnila navzgor. Col de Hourcère (11,1 kilometra pri 8,7 odstotka) bo prvi gorski cilj ekstra kategorije, ki mu bo sledil Puerto de Larrau (14,9 kilometra pri 8 odstotkih), kjer bodo kolesarji zapeljali nazaj na španska tla.

Profil sobotne (14.) etape:

Gre za enega najtežjih vzponov v tem delu Pirenejev. Nekateri bolj položni deli in kratki spusti zavajajo glede dejanskega naklona ceste. Ogromno odsekov ima namreč 15-odstotni naklon.

A dela na vrhu še ne bo konec. Sledi naslednji gorski cilj Puerto de Laza (3,4 km/6,3 odstotka), zaključni vzpon na Puerto de Belagua pa bo dolg 9,5 kilometra in imel 6,3-odstotni naklon. Gre za vzpon I. kategorije.

