Roglič po etapi, ki je odnesla enega od favoritov, skočil na drugo mesto

V ekipi Jumbo-Visma so znova pokazali, da s svojimi ambicijami, zmagati še na tretji tritedenski dirki v sezoni, mislijo resno. V petkovi etapi so kar trije kolesarji njihove ekipe prvi prečkali ciljno črto na mitskem Tourmaletu 13. kraljevske etape španske Vuelete in zasedli tudi prva tri mesta v skupnem seštevku dirke. "Super se nam je izšlo," je bil v cilju zadovoljen Primož Roglič, ki je po 3. mestu v 13. etapi skupno napredoval na drugo.

Primož Roglič je na zadnjem vzponu skupaj z vodilnim Seppom Kussom mirno sledil tekmecem (Enricu Masu, Juanu Ayusu in Cianu Uijtdebroeksu), potem ko se je njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard, ki je včeraj v ekipi dobil proste roke, kar je potrdil športni direktor Marc Reef, odpeljal iz skupine in s silovitim tempom iz metra v meter zmanjševal razliko do tekmecev in se na koncu veselil etapne zmage in dodatnih odbitnih sekund.

Danec, ki je etapno zmago posvetil hčerki Fridi, ki praznovala 3. rojstni dan, je etapo začel kot sedmi v skupnem seštevku, končal pa kot tretji. Za vodilnim Kussom zaostaja samo še 1:44 minute, medtem ko je zjutraj njegov zaostanek znašal malenkost več, 2:22 minute. Napredoval je tudi Roglič, ki je s 4. mesta skočil na drugo. Za Kussom zaostaja 1:37 minute, pred Dancem pa ima samo sedem sekund naskoka.

"Vzel sem si čas in se čim dlje vozil s pomočjo ostalih. Lepo mi je uspelo, le zadnjih 200 metrov sem se moral dotakniti vetra. Izkoristili smo vse ostale, z vsemi kombinacijami, saj imamo številčno premoč. Res se je super izteklo," je Roglič dogajanje v 13. etapi, kjer je popoln mrk doživel eden od osrednjih favoritov Remco Evenepoel, pokomentiral v izjavi za TV Slovenija.

Danes bo na Dirki po Španiji na sporedu še ena zahtevna gorska etapa. Kolesarji bodo na trasi od Sauveterre-de-Bearna do Larra-Belague (156,2 km) morali premagati dva vzpona izven kategorije in zaključni klanec prve kategorije (9,5 km/6,3 odstotka).

