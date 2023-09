Roglič se bo soočil z zverjo

Do konca dirke po Španiji je sicer le še šest etap, a so kar štiri takšne, v katerih se bodo lahko udarili favoriti za skupno zmago. S kakšno taktiko se bodo v odločilni teden podali pri Jumbo-Vismi? Bodo podpirali Seppa Kussa ali bodo v lov za rdečo majico poslali tudi drugega in tretjega, Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda? Veliko odgovorov bo dala že sredina etapa z izjemno zahtevnim ciljnim vzponom na Angliru.

Pred zadnjim tednom Vuelte najbolje kaže Američanu Seppu Kussu, ki ima v skupnem seštevku minuto in 37 sekund prednosti pred moštvenim kolegom pri Jumbo-Vismi Primožem Rogličem, še dodatnih sedem pa pred drugim kolegom Jonasom Vingegaardom.

Zmagovalca letošnjega Gira in Toura sta bila pred začetkom tritedenske španske pentlje osrednja kapetana, a se je tok dogodkov nekoliko spremenil in Kuss je presenetljivo oblekel rdečo majico vodilnega, dobro formo pa pokazal tudi na posamičnem kronometru, na katerem je dal vedeti, da bi se lahko letos potegoval za naslov najboljšega na Grand Touru.

Na obeh letošnjih Grand Tourih je bil v veliko pomoč Rogliču in Vingegaardu, zato ni nič nenavadnega, da se pri Jumbo-Vismi lahko poigravajo z mislijo, da bi Američana forsirali in mu kot zahvalo za pretekla odrekanja ob pomoči obeh kapetanov odprli pot do velikega zmagoslavja. A le če bo boljši od preostale konkurence, v prvi vrsti od Juana Ayusa iz UAE Emirates in drugega Španca Enriceja Masa (Movistar).

Sepp Kuss je v odličnem položaju, da premierno osvoji Grand Tour. Foto: Guliverimage

In v zadnjem tednu bo kar nekaj priložnosti za napade, zato bo zanimivo spremljati zaključno fazo Vuelte. Pri nizozemskem moštvu torej razpolagajo s kar tremi aduti. Ob slabšem dnevu kakšnega od favoritov za skupno zmago bi imeli še vedno na voljo dva. Zanimivo bo videti, ali bosta imela Roglič in Vingegaard, ki se spogledujeta z zmago na dveh Grand Tourih v enem letu, proste roke. Tudi na to vprašanje bomo odgovor dobili kmalu, že v sredo, ko bo na vrsto prišel zaključni vzpon na Angliru.

V torek bo kolesarje čakala krajša etapa, ki pa se bo končala z vožnjo navkreber. Foto: A. S. O.

A lepo po vrsti. Po dnevu premora bo v torek najprej za ogrevanje v večini ravninska etapa, ki pa se bo končala s 4,8 kilometra dolgim vzponom na Bejes, ki bo imel povprečno 8,8-odstotno naklonino (maksimalni naklon bo 15-odstotni).

17. etapa: Ribadesella–Alto de L'Angliru (124,4 km)

Težka 18. etapa z zaključnim vzponom na Angliru. Foto: A. S. O.

Zloglasni Angliru. Foto: A. S. O. V sredo sledi poslastica, kraljevska etapa. Kolesarji bodo morali ukrotiti zver iz Asturije, ki sliši na ime Angliru.

A preden bodo kolesarji prišli do zaključnega vzpona, se bodo najprej spopadli z izzivoma, poimenovanima Alto de la Colladiella (7,8 km/7,1 %) in Alto del Cordal (5,4 km/9,2 %).

Glede na številke prejšnjih vzponov bodo kolesarji občutili pekel že pred vstopom v pravi pekel.

Prava pošast je zaključni vzpon, ki je dolg 12,5 kilometra in ima povprečni naklon 9,8 odstotka.

A pozor, zadnjih dobrih šest kilometrov je povprečna naklonina krepko čez desetodstotna, veliko odsekov je 22-odstotnih, najtežji pa je kar 24-odstoten.

18. etapa: Pola de Allande–La Cruz de Linares (178,9 km)

Organizator ne bo prizanesel kolesarjem, saj bodo že naslednji dan spet dodobra zagrizli v klanec. Noge bodo po premagovanju Angliruja težke. Na vrsti bodo trije gorski cilji I. kategorije ter po en II. in III. kategorije.

Na sredini dneva bodo prišli na vrh gorskega cilja I. kategorije Puerto de San Lorenzo (9,9 km/8,6 %).

Tudi v četrtek bo zanimivo. Foto: A. S. O.

Zaključek trase sestavljata dva vzpona na Puerto de la Cruz de Linares, ki ima predznak I. kategorije.

Nadmorska višina tu ne bo igrala vloge, saj bo cilj na 850 metrih, a bo vzpon kljub vsemu težek. Dolg bo 8,3 kilometra in imel bo 8,6-odstotno naklonino, nanj pa se bodo morali povzpeti dvakrat.

Prav tako bo po tem dnevu najbrž znan končni junak Vuelte, čeprav bo tudi dan pozneje trasa zelo razgibana.

20. etapa: Manzanares El Real–Guadarrama (207,8 km)

Pred 21. etapo, parado šampionov, bodo imeli tekmeci v lovu za rdečo majico najboljšega še zadnjo priložnost, da morda spremenijo potek dogodkov. Kar 207,8 kilometra bo dolga pot od Manzanaresa El Reala do Guadarrame. In pozor, na trasi bodo morali premagati 4.431 višinskih metrov, kar je največ, če gledamo prejšnje etape. Na poti jih čaka kar deset vzponov III. kategorije.

V soboto težjih klancev ne bo, a bo šla trasa vseskozi gor in dol. Naporna bo tudi zaradi dolžine. Foto: A. S. O.

Prek Colla del Portazgo in Puerto de la Cruz Verde bodo kolesarji prišli v krog, ki ga bodo morali prekolesariti dvakrat. La Escondida (9,1 km/4,1 %), Alto de Santa María de la Alameda (5 km/5,6 %) in Alto de Robledondo (5,1 km/4,8 %) si sledijo drug za drugim. Za tem se bodo na Puerto de la Cruz Verde povzpeli z vzhodne strani (dobrih 7,2 km vzpona pri 3,9-odstotnem naklonu), nato se bo pot nadaljevala do San Lorenza de el Escorial (4,6 km/6,6 %). Cilj ne bo na vrhu, saj bosta sledila spust in vožnja do Guadarrame.

Bodo Jumbovci na Vuelti slavili trojno zmago? Kdo bo imel prednost? Ali lahko sploh še kdo ogrozi dominantnost nizozemskega moštva, potem ko je imel največji izzivalec Remco Evenepoel v petek takšno krizo, da je izgubil kar 27 minut časa? Vprašanj je še več, odgovore bomo dobivali iz dneva v dan, v nedeljo pa bodo v Madridu okronani najboljši.

Rezultati po 15. etapi

Results powered by FirstCycling.com