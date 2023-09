Evenepoel kritiziral taktiko Jumbo-Visme

"Cilj je bil, da grem na etapno zmago in dobim nekaj točk na gorskih ciljih, vendar sem čutil, da so bile noge še vedno težke po sobotnem dnevu. Vedel sel, da bo zame težko, če bo na zadnjem vzponu prišlo do pospeševanja. Preveč svežih kolesarjev je bilo, da bi se lahko z njimi soočil," je Remco Evenepoel povzel nedeljsko dogajanje na Vuelti, potem ko je v soboto osvojil etapo.

Aktiven je bil vse od štarta, ko je velikokrat skušal priti v beg, vendar mu niso pustili veliko manevrskega prostora, da bi mu uspel podvig. Šele po osemdesetih kilometrih, ko je prišel na vrsto prvi gorski cilj. Takrat so kolesarji Jumbo-Visme umirili tempo v ozadju. "Vseskozi so pazili name, ker so se bali, da bom pridobil čas v generalni razvrstitvi. Jonasu Vingegaardu sem moral desetkrat razložiti, da ne tekmujem več na generalno razvrstitev. Niso mi verjeli, a na koncu k sreči so."

Evenepoel je v petek zaradi slabega dne izgubil več kot 27 minut časa, zato je nemudoma postalo jasno, da je konec sanj o ubranitvi lanskoletne zmage.

Po sobotni zmagi je bil aktiven v begu tudi v nedeljo, upal na zmagovalni dvojček, a nato na zadnji klanec izgubil stik s kolesarji, ki so skočili. Na koncu so se za zmago udarili Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), veliki junak pa je postal Portugalec Costa.