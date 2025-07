Oven

Srce vam ne bo dalo miru, saj bo nestanovitno. Zdelo se vam, da ste brez obstanka, saj vas bo gnalo na mnogo različnih koncev. Še posebej, če ste razdvojeni med dvema osebama, bo vaša neodločnost dosegla vrhunec. Pazite, da ne bi naredili napake. Za seboj bi pustili mnogo strtih src.

Bik

Partnerju ste nadvse predani in prav je tako. Vendar kdaj pa kdaj ne bi bilo slabo, če bi bili malce bolj nezaupljivi, kar še posebej velja za tiste, ki ste v zvezo vstopili pred kratkim. Ni potrebe, da bi bili sumničavi, le ne bodite naivni. Zdravje vam utegne malenkost ponagajati, zato naredite nekaj v smeri izboljšanja.

Dvojčka

Današnji dan bo imel rahlo temačen pridih, ki pa vas bo lahko soočil s krizo in nujnostjo preobrazbe. Če se boste tega vpliva oprijeli s prave strani, ga boste lahko odlično izkoristili, saj vam bo omogočil očiščenje na vseh ravneh. V svojem življenju naredite neke vrste inventuro. Znebite se balasta.

Rak

Danes boste razpoloženi mnogo bolje kot običajno. Naj vas ne napade spet slaba vest, da bi morali delati sedem dni v tednu. Danes se vam bo končno uspelo celo sprostiti. Uživajte! Preživite ta dragoceni čas v družbi svojih najdražjih in to večkrat ponovite. Vsi boste zadovoljni.

Lev

Danes boste s svojimi prijatelji popolnoma iskreni, brez zadržkov boste. Zaupali jim boste tudi najbolj intimne skrivnosti, kar bo pripeljalo do še bolj trdnih odnosov. Pričakujete lahko vzajemno predanost, ki vam bo pomagala prebroditi mnogo težav. Pokažite jim, da ste jim hvaležni za podporo.

Devica

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Tehtnica

Škoda bi bilo, da bi zanemarili tako ustvarjalne ideje, ki so se nakopičile v vaši glavi. Pokličite prijatelje in se pogovorite o njihovih možnostih za uresničitev. Saj veste, da več glav več ve. Vezani boste danes spoznali, da imata s partnerjem različno mnenje glede nečesa. Ne skrbite, čas bo pokazal svoje.

Škorpijon

Šarm, ki ga izžarevate, vam bo danes bolj v breme kot v korist. Morda ne boste vedeli, ali so drugi ljudje do vas prijazni in vljudni zaradi osvajanja ali pa vas resnično cenijo kot človeka. Razmislite malo o tem. Če ne bo nujno, se ne spuščajte v razne dvomljive odnose. Priložnosti bo še veliko.

Strelec

Predajali se boste ljubezni in nežnosti, saj boste vedno bolj romantični. Na žalost pa vaš partner ne bo čutil isto. Ne obupajte, za izpolnitev vaših romantičnih želja ob svečah najdite drugo družbo. Prijatelj že nestrpno pričakuje vaš klic. Ne pustite ga čakati, saj si imata veliko za povedati.

Kozorog

Ne glede na resnično stanje vašega ljubezenskega življenja boste danes več pozornosti posvetili težavam kot pa lepim stvarem. Zaradi tega boste dokaj malodušni in boste kar precej tarnali nad svojo usodo. Ne smilite se sami sebi, ampak poskušajte razumeti tudi partnerja in njegove težave.

Vodnar

Zamislili si boste določene spremembe v svojem življenjskem slogu in jih tudi izpeljali. Morda boste poskusili s kakšno posebno prehrano, vadbo ali pa si boste drugače organizirali dan. Kakorkoli že, v prvih treh dneh se bo pokazalo, na kakšen uspeh lahko računa vaša nova sprememba.

Ribi

Dobro se boste znašli v večjih družbah, na sprejemih, zabavah in med neznanimi ljudmi. Z lahkoto boste vzpostavljali nove stike, kar bo precej pomembno za vas. Imeli boste intenzivno in prijetno družabno življenje, vaš dom pa bo najbrž poln gostov. Možno, da boste dobili finančno pomoč od prijatelja.