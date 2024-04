Šef Vingegaardove ekipe jezen

Po izgubi dveh ključnih mož na zadnjih dirkah, Jonasa Vingegaarda in Wouta van Aerta, je prvi mož ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge izrazil žalost in jezo nad tem, kako premalo so zaščiteni kolesarji.

"Ja, sem žalosten in tudi jezen. Zato, ker se o varnosti pogovarjamo že od leta 2020. Naši načrti so pripravljeni, a se enostavno ne izvedejo. Do svojih kolesarjev imamo odgovornost. Vse ekipe. Takšni padci vplivajo na šport. Organizacija je pripravljena. Lahko začnemo. Dajmo že. Kaj nas zaustavlja, da se načrt ne začne izvajati?" se je v pogovoru za HLN vprašal Richard Plugge, eden od pobudnikov organizacije SafeR, ki daje varnostna priporočila v kolesarstvu.

Wout van Aert je grdo padel na dirki Dwars Door Vlaanderen ali dirki prek Flandrije, Jonas Vingegaard na Dirki po Baskiji, ki poteka zdaj, oba pa sta si med drugim poškodovala ključnico in nekaj reber – dvakratni zaporedni zmagovalec Dirke po Franciji ima povrhu vsega še kontuzijo pljuč in pnevmotoraks – bolj znan kot preluknjana pljuča. Ekipa Visma | Lease a Bike je posledično za nekaj časa izgubila dva ključna moža.

"Hudi padci se zgodijo prepogosto. To je očitno. Sliši se noro, a kolesarji morajo pasti varneje. Vse skupaj v kolesarstvu poteka hitreje, profesionalnost ekip narašča. So organizatorji, kot so ASO in tisti za klasike, ki sodelujejo, potem pa so tu organizatorji dirk, ki ne sledijo temu tempu. Pomagati jim moramo. Dirkači formule 1 se v današnjem času zaletijo varno. Obstajajo možnosti, da bi se to lahko implementiralo v kolesarstvo. Vsak mora razmisliti in iskati rešitev za tovrstno težavo," je še dejal Plugge.