Vingegaard opozarjal na nevarnost, a ga niso poslušali

Nesrečni danski kolesar Jonas Vingegaard, ki se je huje poškodoval v četrtkovi etapi Dirke po Baskiji in jo predčasno končal, je bil že januarja zaskrbljen glede spusta, pri katerem so v četrti etapi številni kolesarji končali na tleh in tudi v bolnišnicah.

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard je svoje pomisleke delil z varnostno agencijo Safe Cycling, ki je skrb naslovila na organizatorja, vendar ni prejela odgovora.

Safe Cycling je podjetje, ki je specializirano za varnost na dirkah. Redno se pogovarja s kolesarji in organizatorji dirk ter išče varne rešitve za določene zadeve na dirkah, prav tako je specializirano za signalizacijo na potencialno nevarnih točkah.

Vingegaardove pomisleke posredovali organizatorju, a brez odgovora

Med konstruktivnim posvetovanjem na začetku sezone je Vingegaard izrazil zaskrbljenost glede nevarnega spusta v Baskiji, kjer si je na koncu ob padcu zlomil ključnico, več reber ter doživel kontuzijo pljuč in pnevmotoraks - bolj znan kot preluknjana pljuča. "Njegove pomisleke smo posredovali organizaciji, vendar nikoli nismo prejeli odgovora," je za Sporzo povedal izvršni direktor Safe Cycling Markus Laerum.

"Vingegaard je januarja z nami delil veliko spoznanj. O splošnih nevarnostih dirke in tudi o specifičnih dirkah. In tu sta nastala Baskija in ta spust. Ali zdaj razumete, zakaj je bilo tako težko gledati četrto etapo? Res samo sranje."

"Pomembna je tudi dobra signalizacija"

Laerum je jasno povedal, kaj bi lahko organizator naredil, da bi preprečil takšne padce: "Nesreče se bodo vedno dogajale na dirki, a še vedno lahko marsikaj izboljšamo. Komunikacijo med organizatorji in kolesarji, na primer. Pomembna je tudi dobra signalizacija. Če je bila cesta neravna, ali ni čudno, da to ni označeno? Kot organizator pogosto težko spremeniš smer, vendar lahko kolesarjem pomagaš tako, da jih seveda opozoriš."

Vingegaard, ki bo imel zelo oteženo pot do morebitnega nastopa na Dirki po Franciji in branjenja rumene majice, ni bil edini, ki se je poškodoval. Na tleh se je znašel še naš Primož Roglič, a k sreči ni utrpel hujših poškodb. Zato pa si je Remco Evenepoel zlomil ključnico in lopatico, Jay Vine ima tri počena vretenca.