Tadej Pogačar zaskrbljen nad črnim dogodkom

Po grozljivem trku na spustu z Olaeta v četrti etapi Dirke po Baskiji so jo skupili številni kolesarji. Primož Roglič, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in Jay Vine so bili med drugimi prisiljeni predčasno končati dirko in utrpeli številne poškodbe. Ob neljubem dogodku se je odzvala številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, ki je hkrati izgubil pomočnika za Giro.

Tadej Pogačar, ki se bo letos poleti na Tour de France pomeril proti vsem trem kolesarjem, ki so bili udeleženi v padcu – Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel –, se je po črnem četrtku oglasil na Instagramu in sporočil svoje misli o tragediji: "Padci nikoli niso nekaj, kar bi si želeli videti v kolesarstvu. Žal smo danes videli res grozljivega. Moštvenemu kolegu Jayu in vsem mojim kolegom v pelotonu želim hitro okrevanje po njihovem težkem padcu."

Njegov moštveni kolega pri UAE Team Emirates Jay Vine je bil prisiljen opustiti dirko, saj ima zaradi padca počeno vratno vretence in dve počeni prsni vretenci. K sreči nima nevroloških poškodb in drugih večjih poškodb glave. Jay bo ostal v bolnišnici na nevrološkem opazovanju, so še sporočili iz ekipe UAE Emirates.

Avstralski kolesar je bil predviden kot eden izmed ključnih Pogačarjevih pomočnikov na Giru, a je po četrtkovem padcu postalo jasno, da ga čez en mesec ne bomo videli na štartu tritedenske italijanske dirke