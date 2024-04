V živo: Grozljiv padec, etapa ustavljena, na tleh Roglič, Vingegaard, Evenepoel ...

Do padca je prišlo pri visoki hitrosti na spustu z drugega kategoriziranega klanca Olaeta. V malce ostrejšem ovinku so številni zdrsnili na tla, nekateri pa so pristali v globokem odtočnem jašku. Med njimi sta bila tudi Primož Roglič (Bora-hansgrohe) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), medtem ko je čez jašek poletel Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in nato med drevesi izgubil nadzor nad kolesom. Na tleh in ob cesti se je ob treh glavnih favoritih za končno zmago znašlo še devet kolesarjev. Hudo jo je skupil tudi Avstralec Jay Vine (UAE Emirates), ki je z glavo naprej pristal v betonskem jarku. Tudi njega so z reševalnim vozilom pri zavesti odpeljali v bolnišnico.

Med prvimi sta v desni ovinek pripeljala Evenepoel in Vingegaard, medtem ko se pozneje Roglič ni mogel izogniti padcu ob polni cesti zavirajočih kolesarjev in tistih, ki so že pristali na tleh. Roglič se je po padcu med prvimi sam pobral na noge, a vidno šepal. Po pregledu v reševalnem vozilu je le tega lahko zapustil in se s prizorišča padca odpeljal v avtomobilu svoje ekipe. Pri tem je pomahal v kamero in dvignil palec. Pri Evenepoelu sumijo na zlom ključnice in poškodbo roke. Vingegaard se je z zdravniki in kolegi pogovarjal, a se ni mogel premakniti, preden so ga oskrbeli in odpeljali z reševalnim vozilom (imel je kisikovo masko).

Zaradi zasedenosti reševalnih vozil so etapo nevtralizirali (kolesarje so ustavili). Po polurni prekinitvi je prišla odločitev, da bo šest ubežnikov pred ciljem vendarle dirkalo za etapno zmago, za glavnino pa se bo etapa štela kot nevtralizirana. Bonikacijskih sekund ne bodo podelili, niti se rezultati etape ne bodo šteli v skupni seštevek dirke. A so se nato ubežniki 20 kilometrov pred ciljem ustavili in sami odločili, da nočejo dirkati za etapno zmago.

Dirka po Baskiji, potek 4. etap vživo:



21 km do cilja: Ubežniki so se ustavili, sami so se odločili, da nočejo dirkati za etapno zmago.



Odločitev vodstva dirke: nevtralizirana etapa za glavnino, šest ubežnikov se bo pred ciljem lahko pomerilo za etapno zmago.



Nevtralizirana etapa: Rogliča so pregledali v reševalnem vozilu, a očitno z njim ni hujšega, saj se je s prizorišča padca zdaj odpeljal v avtomobilu svoje ekipe. Pomahal je v kamero. Je pa zanj dirke konec. ➡️ La imagen que todos esperábamos ver, @rogla nos da el OK 👍. Seguimos pendientes del resto de afectados.



🔗 https://t.co/JABIxm2f7g #Itzulia2024 pic.twitter.com/IuiTr27oe2 — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Etapa nevtralizirana: Padlo je 12 kolesarjev, šest so jih odpeljali z reševalnim vozilom v bolnišnico, med njimi so Roglič, Vingegaard, Evenepoel in Vine. Najhuje jo je skupil Vingegaard, bil je na nosilih in s kisikovo masko. Etapa se ne more nadaljevati, ker so vsa reševalna vozila na urgentni vožnji.



Etapa nevtralizirana: Vingagaarda so na nosilih naložili v reševalno vozilo.



28 km do cilja: Dirka je nevtralizirana, ubežnike in glavnino so ustavili z motorje. Več reševalnih vozil je pri kolesarjih, ki so padli. Jasno je, da jih bo nekaj odstopilo. Primoz Roglic abandona la zona por su propio pie, parece que cojea



🔗 https://t.co/JABIxm2MWO #Itzulia2024 pic.twitter.com/GPUlukqYaK — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

36 km do cilja: Znova množični padec, na tleh pa spet tudi Roglič. Pa tudi Vingegaard in Evenepoel. Roglič je na nogah, a šepa. Hodi tudi Evenepoel, a se drži za ključnico. Nekaj kolesarjev je obležalo v jarku, med njimi Vingagaard, ki potrebuje pomoč zdravnikov. 🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨



Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard



🔗 https://t.co/JABIxm2MWO #Itzulia2024 pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024 PRIMOZ ROGLIC CHUTE UNE NOUVELLE FOIS, JONAS VINGEGAARD EST AUSSI A TERRE ! C'est un véritable carnage à 35 kilomètres de l'arrivée sur la 4e étape du Tour du Pays basque. #Itzulia2024 pic.twitter.com/jOHNrr3jQP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 4, 2024

42 km do cilja: Šest ubežnikov (Meintjes, Thompson, Burgaudeau, Retegi, Lopez in Vacek) imajo znova nekaj višjo prednost, dobre tri minute pred glavnino z Rogličem. V naslednjih 30 kilometrih sledijo trije krajši vzponi tretje kategorije.



62 km do cilj: "Ni pomembno, kako zelo trpiš. Si na štartu, kot vsi drugi. Počutil sem se že bolje. Tukaj sem, sem na kolesu. Bom videl, kako bom lahko vozil, kako se bo počutilo telo," je pred začetkom etape dejal Roglič. Za zdaj se brez težav vozi v glavnini, ki je samo še dve minuti in 45 sekund za ubežniki. 🚴‍♂️ @rogla | @BORAhansgrohe



🏆 @BancoSabadell #Itzulia2024 pic.twitter.com/RKTbRW1Qe4 — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

70 km do cilja: Glavnina je dvignila ritem in se približala na štiri minute. Med tistimi, ki narekujejo tempo v glavnini je tudi Vingegaard.



84 km do cilja: Šesterica ubežnikov ima pet minut in 50 sekund prednosti.



104 km do cilja: Šesterica ubežnikov ima že več kot šest minut prednosti pred glavnino. Naslednjih 50 kilometrov je pretežno ravninskih, nato v zaključku sledijo še trije krajši vzponi 3. kategorije.



116 km do cilja: Na vrhu prvega klanca šest točk za Louisa Meintjesa, ki je že zdaj v rdeči majici. V ubežni skupini so še Reuben Thompson, Mathieu Burgaudeau, Mikel Retegi, Joseba Lopez in Karel Vacek. 134 km do cilja: Šest ubežnikov si je prikolesarilo dve minuti prednosti. Kljub razgibani etapi si večina ekip želi icljni šprint glavnine.



157 km do cilja: Kolesarji bodo morali opraviti s 159 kilometri, čakajo jih štirje kategorizirani vzponi, najtežjih pa je zadnjih 42 kilometrov, ko si bodo po vrsti sledili krajši klanci Olaeta (1,9 kilometra/devet odstotkov), Untzilla (2,3 kilometra/8,5 odstotka) in Leintz Gatzaga (tri kilometre/8,7 odstotka), ki ga bodo prečkali vsega 9,3 kilometra pred ciljem. V cilju v mestu Legutio jih pričakujejo med 17.15 in 17.45. 13.30 Začela se je četrta etapa Dirke po Baskiji, pred katero je imel vodilni Primož Roglič sedem sekund prednosti prednosti pred najbližjim zasledovalcem Remcom Evenepoelom. Roglič je v sredo grdo padel, etapo je sicer končal v glavnini, a z dirko lahko nadaljuje.



Foto: zajem zaslona

Pred četrto etapo:

Če so obstajali dvomi, ali se bo Primož Roglič sploh pojavil na štartu četrte etape, je zdaj postalo jasno, da bo 34-letni slovenski kolesar nadaljeval dirko. Iz njegove ekipe BORA - hansgrohe so sporočili, da bo njihov prvi kolesar štartal.

Kolesarje čakajo štirje kategorizirani vzponi, najtežjih pa je zadnjih 42 kilometrov, ko si bodo po vrsti sledili krajši klanci Olaeta (1,9 kilometra/devet odstotkov), Untzilla (2,3 kilometra/8,5 odstotka) in Leintz Gatzaga (tri kilometre/8,7 odstotka), ki ga bodo prečkali vsega 9,3 kilometra pred ciljem.

Prvi klanec jih sicer čaka že po dobrih 30 kilometrih etape, a Opakua (II. kategorija, 7,1 kilometra, 5,8 odstotka) najbrž ne bo vplival na potek dogodkov. V kratki etapi bo le dobrih 2.100 metrov "plezanja", to pa je priložnost, da si številni nesrečniki, ki so včeraj v številnih padcih okusili trdoto baskovskega asfalta, malce opomorejo pred napornim zaključkom dirke.

To v prvi vrsti velja za največjo včerajšnjo žrtev, vodilnega kolesarja na dirki, Slovenca Primoža Rogliča. Ta je po grdem padcu 39 kilometrov pred ciljem tretje etape prišel do cilja in ubranil skupno vodstvo, danes pa utegne močneje čutiti posledice padca. Utrpel je le površinske rane, a ga bodo danes tudi te zagotovo ovirale.

Videli bomo, kdo utegne preizkusiti Zasavca. Etapa sicer ni najbolj po meri pravih hribolazcev, kot je denimo Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ustrezati pa bi utegnila Belgijcu Remcu Evenepoelu (Soudal - Quick Step).

Dirka po Baskiji, 3. etapa:



