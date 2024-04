Primož Roglič grdo padel, a ubranil vodstvo na dirki

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Baskiji, potek 3. etape:

Cilj: Sprint za etapno zmago je dobil Belgijec Qinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Primož Roglič je kljub grdemu padcu ubranil vodstvo na dirki. V cilj je prišel na 18. mestu v času zmagovalca.

"Another day of 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐬𝐤𝐢𝐫𝐦𝐢𝐬𝐡!" 💥🤕



Quinten Hermans clinches the win after a BRUTAL stage at the Itzulia Basque Country 🥵#Itzulia2024 | @discoveryplusUK pic.twitter.com/V0U7UbfrSB — Eurosport (@eurosport) April 3, 2024

1,4 km do cilja - V glavnini je prišlo še do enega množičnega padca, Roglič se je temu srečno izognil, te sreče pa ni imel mladi Španec Juan Ayuso (UAE Emirates), do danes še eden izmed velikih favoritov za skupno zmago.

#Itzulia2024 Quinten Hermans a remporté au sprint la 3e étape du Tour du Pays basque ! La journée a été marquée par les sévères chutes subies par deux des favoris de l'épreuve, Primoz Roglic et Juan Ayuso. À retrouver sur https://t.co/hItDtvxPXA pic.twitter.com/vRBG758uaT — Cyclism'Actu (@cyclismactu) April 3, 2024

3 km do cilja - Glavnina je spet skupaj.

5 km do cilja - Vodilna trojica ima le nekaj sekund prednosti pred glavnino.

7,3 km do cilja - V vodstvo se je odpeljala močna trojica, Gorka Izagirre, Mark Soler in Nelson Oliveira.

8,7 km do cilja - Sprint na letečem cilju v Etxarriju Aranatzu je dobil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) in pobral tri bonifikacijske sekunde.

15 km do cilja - Glavnina nadaljuje mirno, tudi Meintjes, ki je na zadnjem kategoriziranem klancu dneva na Izarrustiju pobral šest gorskih točk, je spet v skupini. O etapni zmagi bo danes kot kaže odločal ciljni sprint. Bliža pa se leteči cilj, kjer so na voljo bonifikacijske sekunde in na čelu glavnine se spet gnetejo kandidati, tudi Remco Evenepoel se je pokazal.

Izidi gorskega cilja, Lizarrusti:

1. Louis Meintjes 6 točk

…

20 km do cilja - Roglič je s kolegi spet nekje v ospredju glavnine, v vodstvo se je odpeljal Južnoafričan Louis Meintjes. Favoriti za skupni seštevek ne kažejo želje, da bi Rogliču slekli rumeno majico.

24 km do cilja - Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Lazarrusti (II. kategorija, 6,3 km, 5,2 %), Roglič se počasi prebija skozi glavnino v ospredje. Na čelu moštvo Ineos Grenadiers drži dokaj umirjen tempo, nihče ne poskuša z napadi, nihče noče izkoristiti Rogličeve nesreče.

26 km do cilja - Primož Roglič je spet v glavnini. Zdaj je vprašanje, kako se slovenski šampion počuti in če bo sploh lahko sledil kakšnemu hujšemu ritmu v zaključku etape.

29 km do cilja - Okoli Rogliča se je nabrala večja skupina kolesarjev, ki so zdaj le še minuto oddaljeni od glavnine. Ta vseeno ne dirka na polno. Slovenec je po desni strani telesa kar močno obtolčen.

31 km do cilja - Glavnina je takoj po Rogličevem padcu upočasnila tempo, zdaj pa spet dirka, Zasavec, Nemec in Italijan so zdaj 1:40 za glavnino.

V senci Rogličevega padca so kolesarji obračunali za gorske točke na Olaberrii, tri je pobral mladi Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates).

Izidi gorskega cilja, Olaberria

1. Isaac Del Toro 3 točke

2. Johannes Staune-Mittet 2

3. Brandon Rivera 1

36 km do cilja - Roglič s kolegoma vozi dobri dve minuti za glavnino. Utrpel je nekaj odrgnin, deluje malce pretresen.

38 km do cilja - Primož Roglič zdaj s kolegoma Emanuelom Buchmannom in Matteom Sobrerom lovi glavnino. Upamo, da je s slovenskim šampionom vse OK.

Primoz Roglic vuelve a la carrera. Tras la caída ha perdido tiempo respecto al pelotón. Ha sido una caída en la que varios ciclistas se han visto afectados.



🏆 @bancosabadell



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/JABIxm2f7g #Itzulia2024 pic.twitter.com/ZKXnJRSaGT — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 3, 2024

39 km do cilja - Neee! Roglič je padel v enem od krožišč. Ne izgleda dobro. Zdravnik je preveril, če je Slovenec utrpel poškodbe, kaže, da se je udaril v glavo.

⚠️ CAÍDA DE ROGLIC ⚠️



🟡 El líder de la Itzulia sufre una caída pero retoma la carrera 🟡



🏆 @bancosabadell



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/JABIxm2f7g #Itzulia2024 pic.twitter.com/Uvjr2krqKe — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 3, 2024

41 km do cilja - Tudi Paquot je zdaj v glavnini, obeta se zanimiv zaključek dneva. Primož Roglič in njegovi kolegi iz Bore - hansgrohe lahko pričakujejo kakšen napad.

50 km do cilja - Ubežno skupino je ujela močno razpotegnjena glavnina, le še Belgijec Tom Paquot se še bori in vztraja nekaj sekund pred zasledovalci.

57 km do cilja - Ekipe se pred dolgim spustom v dolino gnetejo v ospredju glavnine, tempo je močno narasel in prednost vodilne četverice naglo padla. Ubežniki imajo zdaj le še dobre pol minute prednosti.

Medtem so kolesarji prevozili prvi leteči cilj etape, v Altsasu je deset točk in tri bonifikacijske sekunde pobral Fouche.

Izidi letečega cilja, Altsasu:

1. James Fouche 10 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Tom Paquot 6/2

3. Alan Jousseaume 4/1

62 km do cilja - Prednost vodilne četverice zelo počasi pada in zdaj znaša 2:39. Verjetnost, da bi bil danes pobeg uspešen je minimalna, Rogličeva BORA - hansgrohe ima popoln nadzor nad etapo. Zasavčeva želja glede vremena pa se uresničuje, kolesarji danes dirkajo v sončnem vremenu.

86 km do cilja - Novozelandcu se je le uspelo priključiti ubežnikom. Četverica Alan Jousseaume (TotalEnergies), Tom Paquot (Intermarche – Wanty), Eric Antonio Fagundez (Burgos – BH) in James Fouche (Euskatel – Euskadi) ima zdaj še dobre tri minute prednosti pred glavnino. Virtualno rumeno majico vodilnega na dirki pa ima v tem trenutku prav Fouche, ki je po drugi etapi za vodilnim Rogličem v skupnem seštevku zaostajal 1:19. Rogličeva BORA - hansgrohe tudi danes na čelu glavnine nadzoruje dogajanje v etapi.

90 km do cilja - Fouche je le še 24 sekund za čelom dirke, zaostanek glavnine pa se je ustalil okoli štirih minut.

Izidi gorskega cilja, Zuarrarrate

1. Eric Fagundez 3 točke

2. Alan Jousseaume 2

3. Tom Paquot

105 km do cilja – Novozelandec Fouche se je vodilni trojici približal na 55 sekund, glavnina pa vozi štiri minute za čelom dirke. Po dveh urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 39,85 km/h.

🔴 LASTERKETA BURUA / CABEZA DE CARRERA 🔴



Tom PAQUOT

Eric FAGUNDEZ

Alan JOUSSEAUME



🏆 @bancosabadell



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/JABIxm2f7g #Itzulia2024 pic.twitter.com/yjMTIhmMiO — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 3, 2024

Roglič: Upam, da bo danes ostalo suho

"Včeraj je bilo kar lepo, kajne? Morda je bilo bolj mokro, kot bi si želel, a sem užival. Fantje so bili močni, razmere se bile na koncu kar zahtevne, očitno nam dež sledi z dirke Pariz – Nica, ampak se je dobro končalo. Upam pa, da bo danes ostalo suho," je pred startom današnje etape povedal slovenski as Primož Roglič, ki ima v skupnem seštevku dirke deset sekund prednosti pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek) in Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step).

120 km do cilja – Vidilna trojica ima zdaj že 3:50 prednosti pred glavnino, Fouche se še trudi ujeti priključek, a vozi 1:30 za čelom dirke. Jousseaume je na Uitiziju pobral še tri gorske točke in prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Zuarrarrate (III. kategorija, 6,8 km, 3,4 %)

Izidi gorskega cilja, Uitzi:

1. Alan Jousseaume 3 točke

2. Eric Fagundez 2

3. Tom Paquot 1

#Itzulia2024

🔛 Ha costado, pero finalmente tenemos fuga. Tres ciclistas, con +3’ sobre un pelotón que ya ha superado las dos primeras ascensiones del día y se encuentra en Uitzi.



🚴🏻‍♂️ Ruedan los nuestros en el gran grupo a 120 km de meta pic.twitter.com/IIQKN8tkwV — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) April 3, 2024

127 km do cilja – Pred vrhom Usategiete Gaine je glavnini pobegnil Francoz Alan Jousseaume (TotalEnergies), kmalu sta se mu pridružila še Belgijec Tom Paquot (Intermarche – Wanty) in Urugvajec Eric Antonio Fagundez (Burgos – BH). Glavnina se je sprijaznila s sestavo ubežne skupine, ta pa je hitro pridobila dve minuti prednosti. Trojico sicer lovi še Novozelandec James Fouche (Euskatel – Euskadi), ki pa vozi 1:25 za čelom dirke. Kolesarji se že vzpenjajo na Uitizi, 4,4 kilometra dolg vzpon tretje kategorije (7,3 %).

Izidi gorskega cilja Usategieta Gaina:

1. Alan Jousseaume 6 točk

2. Eric Fagundez 4

3. Tom Paquot 2

4. James Fouche

141 km do cilja – Kolesarji se že vzpenjajo na Usategieto Gaino, 11-kilometrski klanec druge kategorije s 3,2-odstotnim povprečnim naklonom. Glavnini občasno želi pobegniti kakšna skupinica kolesarjev, pa je hitro zatrta. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost glavnine 45,2 km/h.



163 km do cilja - Kolesarji so spet skupaj.

176 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvi kategoriziranim klancem dneva, Otsondo je prvi prečkal Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarché - Wanty).

Izidi gorskega cilja, Otsondo

1. Louis Meintjes (IWA) 6 točk

2. Davide Formolo 4

3. Jetse Bol 2

4. Quinten Hermans 1

178 km do cilja - Skupina treh kolesarjev se je uspela oddaljiti od glavnine. Njihova prednost je 20 sekund - Louis Meintjes (IWA), Quinten Hermans (ADC) in Filippo Conca (Q36).



182 km do cilja - Skupina šestih kolesarjev je poskusila pobegniti, a so kolesarji INEOS Grenadiers ujeli ubežnike.



185 km do cilja - Glavnina trenutno kolesari v skupini.



188 km do cilja - Začela se je tretja etapa Dirke po Baskiji. Naš Primož Roglič brani rumeno majico.