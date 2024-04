Primož Roglič rutinirano ubranil vodstvo na dirki

Primoža Rogliča so danes cel dan dobro varovali njegovi kolegi iz BORE – hansgrohe ter tudi nadzorovali dogajanje na dirki, v zaključku etape se je Kisovčan sam prebil v ospredje, a se na nevarni, tehnični in mokri cesti, ni spustil v sprint ne na letečem cilju za bonifikacijske sekunde, ne v zaključku za etapno zmago. V cilj je prikolesaril mirno in varno na 29. mestu ter zadržal prednost v skupnem seštevku.

Kisovčan ima deset sekund naskoka pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek) in Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Ta je sicer na zadnjem letečem cilju osvojil tretje mesto in si prislužil eno bonifikacijsko sekundo. Četrti je Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) s 14 sekundami zaostanka, peti pa Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki za nekdanjim moštvenim kolegom zaostaja 15 sekund.

Nekaj časa je danes izgubil Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates), ki je bil po ponedeljkovem kronometru drugi s sedmimi sekundami zaostanka.

V zaključnem 1sprintu je tretjo zmago v karieri slavil Lapeira, ki je ugnal Italijana Samueleja Battistello (Astana Qazaqstan) in Belgijca Louisa Vervaekeja (Soudal-Quick Step).

V sredo bo na sporedu razgibana tretja etapa od Ezpelete do Altsasuja (190,9 km). Gre za najdaljšo traso 63. izdaje dirke, kolesarje pa v njej čaka šest kategoriziranih vzponov.

Dirka po Baskiji, potek 2. etape:

Cilj: Sprint za etapno zmago je dobil Francoz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale).

2 km do cilja - Na spolzki cesti je spodneslo tudi enega od kolesarjev moštva Groupama FDJ.

4 km do cilja - Na mokri cesti je prišlo do padca, skupil jo je Britanec Tao Geoghegan Hart (Lidl - Trek), ki nadaljujej z dirko, a je izpadel iz boja za etapno zmago.

5 km do cilja - V osredju glavnine se je pokazala ekipa Soudal - Quick Step, Remco Evenepoel je videti nestrpen. Bo napadel Rogliča? Cilj današnje etape je rahlo vkreber.

8,5 km do cilja – Leteči sprint v Ezpeleti je dobil Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates).

13 km do cilja - Glavnina je še pred drugim letečim ciljen dneva ujela ubežno četverico. Na čelo glavnine so se prerinila moštva Lidl - Trek, EF Education - Easy Post, UAE Emirates ... Primož Roglič in njegovi kolegi iz Bore vozijo takoj za čelom dirke.

22 km do cilja - BORA - hansgrohe je spet prevzela vajeti na čelu glavnine, ubežniki imajo še 32 sekund prednosti. zaključek današnje etape utegne biti še zelo zanimiv.

27 km do cilja - Na čelo glavnine so se prebili tudi člani ekip UAE Emirates, Bahrain Victorious, Groupama FDJ, prednost vodilne četverice je padla na 51 sekund.

35 km do cilja - Ubežniki imajo le še 1:30 prednosti.

40 km do cilja - Kaže, da bo dež kolesarje spremljal vse do cilja današnje etape, prednost vodilne četverice pa je zdaj padla pod dve minuti na 1:55.

48 km do cilja - Rogličevi so malce popustili, a razliko do ubežnikov držijo pod tremi minutami, zdaj ima četverica 2:50 prednosti. V Baskiji zdaj tudi že precej močno dežuje.

60 km do cilja - Prednost ubežnikov se počasi topi in zdaj znaša le še 2:35. Na čelu glavnine tempo ves čas diktira Rogličeva BORA - hansgrohe.

84 km do cilja - Ivan Cobo (Kern Pharma) je počakal glavnino, ta vozi 3:30 za vodilno četverico.

Primož Roglič: Noben dan v Baskiji ni zaspan, treba je ostati zbran

"Izgleda, da bo šlo danes precej gor in dol, ne bo ravno lahek dan. Noben dan v Baskiji ni zaspan, treba je ostati zbran. Težko je reči, kako se bo razpletlo, zagotovo bo boj za pobeg, po drugi strani pa na dirki ni prav veliko sprinterskih dni. Bomo videli, kako se bo razpletlo," je pred današnjo etapo prirediteljem povedal Primož Roglič.

Danes 26. rojstni dan praznuje Američan Brandon McNulty /UAE Emirates), njegov moštveni kolega, Španec Juan Ayuso, pa je bil danes kaznovan z globo 1000 švicarskih frankov zaradi "nesodelovanja na protokolarni ceremoniji",

91 km do cilja - Cobo popušča in vozi že 30 sekund za vodilno četverico.

95 km do cilja - Ivan Cobo (Kern Pharma) je malce zaostal za kolegi iz ubežne skupine, čelo dirke je 3:35 pred glavnino.

107 km do cilja - Kolesarji so prevozili prvi leteči cilj dneva, v Kanbu je deset točk in tri bonifikacijske sekunde pobral Francoz Vuillermoz, drugi in tretji sta bila brata Xabier in Enekoitz Azparren. Glavnina zaostaja 3:30 za ubežniki. Jetse Bol je menjal kolo, a je ostal v vodilni skupini.

Izidi letečega cilja, Kanbo:

1. Alexis Vuillermoz 10 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Xabier Azparren 6/2

3. Enekoitz Azparren 4/1

110 km do cilja – Rogličeva BORA – hansgrohe skrbi, da zaostanek glavnine za ubežniki ne preseže štirih minut, trenutno peterica vozi 3:45 pred zasledovalci.

V glavini je prišlo do padca, na tleh so se znašli Španca Ion Izagirre (Cofidis), Jonathan Lastra (Cofidis) in Belgijec Tom Paquot (Intermarche – Wanty). Za zdaj ni informacij o kakšnih poškodbah. Prireditelji dirke pa so sporočili, da je odstopil Gleb Brussenskiy (Astana).

💪🏻 Iván Cobo, ¡a la fuga en la segunda etapa de la #Itzulia2024! 🔥



139 km do cilja – Jetse Bol je prvi prečkal gorski cilj na Saint Ignaceju, ubežniki so vrh dosegli 3:40 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Saint Ignace (III. kategorija):

1. Bol 3 točke

2. Cobo 2

3. Vuillermoz 1

Foto: zajem zaslona 143 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Saint-Ignace, ubežniki skoraj tri minute pred glavnino. Na čelu te vztraja Rogličeva Bora.

145 km do cilja - Prednost ubežnikov je hitro narasla na 2:40. Vsak čas se bo začel vzpon na Saint-Ignace (III. kategorija, 2,6 km s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom). To je edini kategoriziran klanec dneva.

150 km do cilja - Glavnina se je sprijaznila s pobegom in upočasnila, vodilna peterica ima že 50 sekund prednosti, kar pomeni, da je Xabier Azparren prevzel virtualno rumeno majico vodilnega. Na čelu glavnine pa je Rogličeva BORA - hansgrohe, ki bo danes nadzorovala dogajanje.

153 km do cilja - Zbežala je peterica kolesarjev, v skupini so Francoz Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Nizozemec Jetse Bol (Burgos - BH) ter Španci Enekoitzs Azparren (Euskatel - Euskadi), Ivan Cobo (Kern Pharma) in Xabier Mikel Azparren (Q 36.5). Zadnji je v skupnem seštevku najvišje, včeraj je za Rogličem zaostal 48 sekund in je na 52. mestu v skupnem seštevku.

155 km do cilja - Takoj po uradnem startu etapo so se začeli napadi, iz glavnine kar naprej skačejo različni kolesarji, nihče pa si še ni privozil kakšne omembe vredne prednosti.

Start: ob 13:30 se je začelo zares! Startalo je 167 kolesarjev.

Druga etapa 63. Dirke po Baskiji se bo v Irunu začela ob 13.21. Po nekaj kilometrih zaprte vožnje bo šlo zares, kilometer nič naj bi kolesarji prevozili ob 13.29.

Na današnji, 160-kilometrski etapi do Kanba je le en kategoriziran vzpon, začetek klanca tretje kategorije na Saint-Ignace bodo kolesarji dočakali še po dobrih 16 kilometrih. Gre za 2,6 kilometra dolg vzpon s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom. Zanimivo bo tudi na dveh letečih ciljih v Kanbu in Ezpeleti, kjer se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

Primož Roglič (BORA – hansgrohe) po včerajšnji imenitni zmagi na uvodnem posamičnem kronometru danes kolesari v rumeni majici vodilnega na dirki.