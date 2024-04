Po črnem četrtku s številnimi padci pokazal s prstom tudi na kolesarje

Četrtkova četrta etapa Dirke po Baskiji je imela črno noto, potem ko se je pri enem od spustov zgodil množičen padec, v katerem so jih skupili številni kolesarji. Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel so bili prav tako med tistimi, ki so se poslovili od nadaljnjega tekmovanja na dirki. Vse več tovrstnih nesreč je v svetu kolesarstva, svoje mnenje o celotnem dogajanju in nevšečnostih pa je podal član ekipe Bahrain Victorious Pello Bilbao.

Dirko po Baskiji so letos zaznamovali padci. Naš Primož Roglič (BORA - hansgrohe) jih je sprva skupil v sredo, nato še dan pozneje. A so bili tokrat na slabšem številni kolesarji. Dirka se je zaradi bolečin predčasno končala še za druga favorita za skupno zmago Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela. Oba sta poiskala pomoč v bolnišnici, Vingegaard ima denimo zlomljeno ključnico in več reber.

Dejstvo je, da je v svetu kolesarstva vse bolj napeto na cestah, ker je vložek velik. Številni so željni dokazovanja, verjetno so tudi pritiski vodilnih po zmagah večji, zato gre velikokrat na nož praktično že od začetka.

Član ekipe Bahrain Victorious Pello Bilbao je komentiral dogodke na četrtkovi četrti etapi Dirke po Baskiji, ko so se kolesarji na enem od spustov pri visoki hitrosti od okoli 70 do 80 kilometrov na uro znašli na tleh: "Nihče si ne želi, da bi bila dirka zaznamovana na ta način. Sprva je bilo videti, da bo letošnja dirka lažja in manj nevarna, vendar vedno pridemo v predele, kjer je cesta ozka in nevarnejša. Morda se moramo kolesarji sami pogledati v ogledalo in razmisliti, ali sami ustvarjamo nevarnost."

Bilbao je dal jasno vedeti, da čeprav je bila težava na cesti, je bila za nesrečo kriva visoka hitrost, s katero so kolesarji vstopili v ovinek: "Jasno je bilo, da vsi vodje z vsemi moštvenimi kolegi niso vstopili v ovinek. Morali bomo razmisliti, kako tekmujemo. Spust sem poznal in res je, da je bil asfalt blaten in cesta valovita. Ne glede na vse smo vstopili v ovinek s preveliko hitrostjo. Zadaj sem bil, vedel sem za nevarnost in sem bil na razdalji. Ko sem videl padec, me je takoj obšel neprijeten občutek, ker so padli pri veliki hitrosti."