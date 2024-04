Padci se vrstijo, z zlomljeno ključnico zdaj še Landa

Francoz Romain Gregoire je zmagovalec pete etape Dirke po Baskiji. Kolesar ekipe Groupama-FDJ je imel na cilju 176 kilometrov dolge etape od Vitoria-Gasteiza do Morebieta-Etxana v šprintu večje ubežne skupine več moči od Venezuelca Orluisa Aularja in Nemca Maximiliana Schachmanna.

"Navdušen sem, to je moja prva zmaga v svetovni seriji. Kar nekaj časa je preteklo, da so me razglasili za zmagovalca, a ko sem izvedel za to, je bilo veselje še večje, kot če bi zmagal zanesljivo. V sprintu sem trpel, a to je bilo sladko trpljenje, za kar so zaslužni tudi moštveni kolegi, ki so me 500 metrov pred ciljem pripeljali do ugodnega položaja za sprint," je po zmagi dejal Gregoire.

Schachmann, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi BORA - hansgrohe, je bil s tretjim mestom največji dobitnik etape, z bonifikacijskimi sekundami je v skupnem seštevku pridobil dve mesti in napredoval na drugo. Za vodilnim, Dancem Mattiasom Skjelmosejem, ki je tokrat ciljno črto v času zmagovalca prečkal kot 24., zdaj zaostaja za dve sekundi. Na tretjem mestu je kolesar UAE Emirates Juan Ayuso, ki zaostaja štiri sekunde.

Dirka po Baskiji, peta etapa:



Results powered by FirstCycling.com

Slovenija po četrti etapi nima več kolesarja. Roglič je moral po skupinskem padcu odstopiti, čeprav se za razliko od njegovih največjih tekmecev za zmago na dirki, Danca Jonasa Vingegaarda in Belgijca Remca Evenepoela, ni resneje poškodoval.

Po strahotnem skupinskem padcu favoritov v četrtek tudi peta etapa ni minila brez nevšečnosti. Tokrat jo je pri padcu štirih kolesarjev najhuje skupil kolesar ekipe Soudal Quick-Stepa Mikael Landa, ki si je zlomil ključnico. Zaradi poškodb je moral odstopiti tudi njegov moštveni kolega Gil Gelders.