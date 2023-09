Roglič do zmage na mogočnem Angliruju, slavljenec Kuss ostaja v rdečem

Roglič in Vingegaard sta eden za drugim prišla v cilj 17. etape:

Za Primoža Rogliča, ki je napadel tri kilometre pred ciljem, je to 79. zmaga v karieri in 14. v tej sezoni. Na letošnji dirki po Španiji je slavil že v osmi etapi, skupno pa je obdržal tretje mesto. Rdečo majico vodilnega je s tretjim mestom v etapi obdržal Kuss, ki danes praznuje 29. rojstni dan. Za dvojcem Roglič-Vingegaard je zaostal 19 sekund.

Sepp Kuss, ki danes praznuje 29. rojstni dan, je tudi po peklenski 17. etapi obdržal rdečo majico, je pa njegova prednost nekoliko skopnela. Pred moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom ima samo še osem sekund prednosti. Foto: Guliverimage

Po 17 etapah ima tako osem sekund naskoka pred Vingegaardom ter 1:08 minute pred Rogličem. Nizozemska ekipa je tako rekoč razblinila vse upe ostalim kolesarjem na dirki, saj četrtouvrščeni Juan Ayuso (UAE Team Emirates) zaostaja natanko štiri minute. Danes je Španec zasedel deveto mesto.

V etapi s zloglasnim vzponom na Angliru (12,4 km/9,8 %) so se napadi ubežnikov vrstili od samega starta. Poskusil je tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki je pobral točke na dveh preostalih kategoriziranih napadih, na Angliruju pa proti najboljšim ni imel možnosti.

Večino časa je ritem narekovalo moštvo Jumbo-Visme, na predzadnjem vzponu pa je v ospredje prišla ekipa Bahraina Victoriousa. Nizozemec Wout Poels je strl večino skupine na najbolj strmem delu klanca, hitro pa sta odpadla Španca Enric Mas (Movistar) in Ayuso.

Slabe tri kilometre pred ciljem pa je nekoliko pospešil Roglič in se počasi oddaljeval tekmecem. Kasneje sta se mu priključila le Vingegaard in Kuss, a je Američan nato popustil in skupaj s Špancem Mikelom Lando (Bahrain Victorious) prečkal ciljno črto nekoliko za vodilnima. Med njima napadov ni bilo, Roglič, ki je vlekel v klanec zadnje tri kilometre, pa je slavil zmago.

Cilj! Roglič je zmagovalec 17. etape Dirke po Španiji! Tik za njim je ciljno črto prečkal Vingegaard, za njim pa še Kuss, ki je obdržal rdečo majico. Pred Vingegaardom ima samo še osem sekund prednosti.

🚨 ¡ÚLTIMO KM! | LAST KM



🇩🇰 Jonas Vingegaard & 🇸🇮 @rogla camino a la victoria de etapa, sacan 24" al líder.

🚴‍♂️🚴‍♂️ And then there were two. Vingegaard and Roglic gain 24'' on leader Sepp Kuss#LaVuelta23 pic.twitter.com/BOW7AELuUf — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

1 km do cilja: Roglič še vedno vozi na prvi voziciji, Vingegaard pa je prilepljen na njegovo kolo. Za tretje mesto se bori Mikel Landa, tik za njim pa se muči vodilni na dirki Sepp Kuss.



1.9 km do cilja: Kuss je popustil, Roglič in Vingegaard bosta za etapno zmago očitno obračunala med seboj.



2.8 km do cilj: Roglič ima dovolj čakanja! Močno je pospešil, čez nekaj trenutkov se mu je pridružil Sepp Kuss, kmalu pa še Jonas Vingegaard. Mikel Landa je popustil, trojec iz Jumba-Visme je enostavno premočan.

3 km do cilja! Uff, kako je strmo! Spremljamo pravo mučenje, Wout Poels (Bahrain-Victorious) pa ne pozna milosti. Skupina z Enricom Masom zaostaja že 19 sekund, še slabše gre Juanu Ayusu, ki zaostaja že 29 sekund.

5 km do cilja: Glavnina je že ujela Evenepoela, nakar je napadel Romain Bardet. Le nekaj metrov nižje tempo narekujejo kolesarji ekipe Bahrain-Victorious. Tik za njimi so kolesarji Jumbo-Visme s trojčkom Kuss-Roglič-Vingegaard, medtem ko Juan Ayuso in Enric Mas ne zmoreta dohajati tempa, ki ga diktira Wout Poels (Bahrain - Victorious). Nizozemec je na Angliruju zmagal leta 2011.

6 km do cilja: Začenja se zadnjih peklenskih šest kilometrov vzpona na Angliru. Povprečna naklonina tega dela je krepko čez desetodstotna, veliko odsekov je 22-odstotnih, najtežji pa je kar 24-odstoten! Remco Evenepol ima samo še 43 sekund prednosti pred glavnino s favoriti, v kateri so samo še trije kolesarji Jumbo-Visme (Kuss, Vingegaard in Roglič). Zelo zavzeti so tudi kolesarji ekipe Bahrain-Victorious.

10 km do cilja: Remco Evenepoel še vedno sam vozi na čelu dirke. Glavnina zaostaja za 1:20 minute. Najtežji deli trase so šele na vidiku. Vrh Angliruja je zavit v meglo.

⚡️¡Ya en las primeras rampas del Angliru! @BHRVictorious marca el ritmo del grupo.

⚡️¡On the first ramps of the Angliru! BHRVictorious sets the pace of the group.



⏱️ 1:22" para Evenepoel#LaVuelta23 pic.twitter.com/CcR9BGNWhy — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

12 km do cilja: Remco Evenepoel začenja s 'plezanjem' na mogočni Angliru. 12,5 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 9,8 odstotka velja za enega najtežjih vzponov v Evropi. Pozor, zadnjih dobrih šest kilometrov je povprečna naklonina krepko čez desetodstotna, veliko odsekov je 22-odstotnih, najtežji pa je kar 24-odstoten! Najtežje bo povsem pri vrhu, zadnja dva kilometra. Glavnina, v kateri tempo narekujejo kolesarji ekipe Bahrain-Victorious, je medtem ujela Marca Solerja iz ekipe UAE Emirates.

23 km do cilja: Remco Evenepoel je prvi prečkal še drugi gorski cilj današnje etape in pobral novih 10 točk v razvrstitvi za pikčasto majico. Zdaj vodi z 81 točkami, kar je 40 več od Jonasa Vingegaarda. Mattia Cattaneo je medtem popustil, prejel zahvalo Evenepoela za pomoč in sodelovanje, in bo počakal na glavnino.



Izidi na gorskem cilju, Alto de la Colladiella

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 10 točk

2. Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) – 6 točk

3. Marc Soler (UAE Team Emirates) – 4 točke

4. Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) – 2 točki

5. Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) – 1 točka

24 km do cilja: Kolesarji ekipe Jumbo-Visma, ki ima tri svoje kolesarje Kuss-Vingegaard-Roglič na prvih treh mestih skupne razvrstitve, narekuje tempo glavnine na Alto del Cordal (5,4 km/9,2 %). Za Remcom Evenepoelom, ki ima še tri kilometre do drugega gorskega cilja 17. etape, imajo 2:53 minute zaostanka. Vmes je še Marc Soler, ki za Evenepoelom zaostaja dobri dve minuti, in ima očitno v mislih etapno zmago, ter Mattia Cattaneo.

🚀 ¡🇧🇪 @EvenepoelRemco se marcha en solitario en las rampas del Cordal!

⚡️ 🇧🇪 Evenepoel - @soudalquickstep goes solo on the Cordal!#LaVuelta23 pic.twitter.com/6PvpsT2vAP — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

30 km do cilja: Moštvena kolega Evenepoel in Cattaneo se približujeta vznožju drugega vzpona današnje etape na Alto del Cordal (5,4 km/9,2 %), kjer bo Evenepoel pobral novih 10 točk in se utrdil v vodstvu razvrstitve najboljšega na gorskih ciljih. Cattania je medtem prvi prečkal leteči cilj.

Izidi letečega cilja, Figareo:

1. Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), 20 točk, 6 bonifikacijskih sekund

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 17 točk, 4 bonifikacijske sekunde

3. Marc Soler (UAE Team Emirates), 15 točk, 2 bonifikacijske sekunde

4. Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny), 13 točk

5. Lorenzo Germani (Grouapama-FDJ), 10 točk

35 km do cilja: Moštvena kolega Remco Evenepoel in Mattia Cattaneo vztrajata na čelu dirke, z okoli 1:15 zaostanka jima sledi trojica z Marcom Solerjem (UAE), Eduardujem Sepulvedo (Lotto Dstny) in Lorenzom Germanijem, glavnina z rdečo, belo in zeleno majico zaostaja samo 2:29 minute.

48 km do cilja: Remco Evenepoel je prvi prečkal gorski cilj na Alto de la Colladiella in pobral maksimalno število točk (10). Tik za njim je gorski cilj prečkal njegov moštveni kolega Mattia Cattaneo, tretji pa Marc Soler, ki se je uspel preseliti k zasledovalcema Eduardu Sepulvedi (Lotto Dstny) in Lorenzu Germaniju (Groupama-FDJ).

Izidi na gorskem cilju, Alto de la Colladiella (I. kat.):

1. Remco Evenepoel, 10 točk

2. Mattia Cattaneo, 6 točk

3. Marc Soler, 4 točke

4. Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), 2 točki

5. Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), 1 točka

53 km do cilja: Remco Evenepoel in Mattia Cattaneo, moštvena kolega v ekipi Soudal Quick-Step, sta se na vzponu na Alto de la Colladiella, ki je ocenjen kot vzpon I. kategorije, otresla Lorenza Germanija in sama nadaljujeta pot proti vrhu vzpona, kjer bo Evenepoel najverjetneje pobral maksimalno število točk (10) za pikčasto majico. Iz glavnine, kjer tempo narekuje Robert Gesink iz ekipe Jumbo-Visma, se je odlepil Marc Soler (UAE).

⏪ 🇪🇸 @solermarc93 y su equipos @TeamEmiratesUAE buscan mover la carrera desde lejos.



👀 ATTACK by Marc Soler on the peloton with the aim of reaching our two leading riders.#LaVuelta23 pic.twitter.com/qLIRz3Ig1B — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

56 km do cilja: Smo že na prvem vzponu današnje etape. Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) in Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) so že na vznožju vzpona na Alto de la Colladiella (7.8km, 7.1%).

74 km do cilja: Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jarrad Drizners (Lotto Dstny) in Larry Warbasse (AG2R Citroën) so se otresli družbe in zdaj sami vozijo na čelu dirke.

77 km do cilja: Tempo ne popušča, vsak si danes želi svoje priložnosti. Trenutno je v ospredju skupina petih kolesarjev (Cattaneo, Germani, Warbasse, Combaud in Hamilton), s približno 12 sekundami zaostanka pa se jim približujejo Bouchard, Ledanois, Drizners, Ourselin, Arcas in seveda Eveneoel, ki očitno ne bo odnehal, dokler mu ne bo uspelo priti v beg. Glavnina zaostaja približno pol minute.

87 km do cilja: Remco Evenepoel spet poskuša z napadom. Tokrat v kombinaciji s Filippom Ganno (INEOS Grenadiers) in Jonasom Kochom (Bora-Hansgrohe), a so tudi tokrat neuspešni. Evenepoel si danes res želi svoje priložnosti. Kot je povedal pred etapo, si je na enem od treningov ogledal celotno traso do Angliruja, pri tem pa naletel na skupino bikov in si življenje reševal skrit za skalo.

🇧🇪 Remco Evenepoel about the Angliru



🗣️ "I did a recon of the full stage. I know what to do. I was chased by a herd of bulls, so I had to hide behind a rock to make sure they wouldn't attack me." 😂#LaVuelta23



(Sporza) pic.twitter.com/iJCZCKa1ua — Domestique (@Domestique___) September 13, 2023

92 km do cilja: Težave za Matevža Govekarja! Očitno je padec pustil posledice. Mladi Slovenec, ki nastopa na svoji prvi tritedenski dirki, je pri zdravniškem vozilu. Glavnina je medtem ujela ubežno skupino.

97 km do cilja: Ubežniki ohranjajo 30 sekund prednosti pred glavnino, slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Finn Fisher Black (UAE Team Emirates), Omar Fraile (Ineos Grenadiers) in Jose Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) pa so se po padcu uspeli vrniti v glavnino.

102 km do cilja: Novi poskusi napada. Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Larry Warbasse (AG2R Citroën), Romain Combaud in Chris Hamilton (DSM-Firmenich) so se uspeli odlepiti od glavnine in si nabrati okoli 12 sekund prednosti. Begu se skušata pridružiti še dva kolesarja in sicer Jacopo Mosca (Lidl Trek) in Oier Lazkano (Movistar).

103 km do cilja: Napadi se še vedno vrstijo, a nobena kombinacija glavnini očitno ne ustreza. Medtem je prišlo do padca v glavnini, v katerega so udeleženi kolesarji ekipe Bahrain Victorious, UAE Team Emirates, Burgos-BH in Ineos Grenadiers.

121 km do cilja: Že po treh kilometrih je silovito napadel Remco Evenepoel, vodilni v seštevku najboljšega na gorskih ciljih, ki je že včeraj dal vedeti, da bo danes skušal poloviti vsaj točke na prvih dveh gorskih ciljih I. kategorije, če ne celo zmagati etape. Družbo sta mu delala moštveni kolega pri ekipi Soudal Quick-Step Casper Pedersen in Thomas De Gendt (Lotto Dstny), pridružila pa sta se jim še Julius Johansen (Intermarché - Circus - Wanty) in Kim Heiduk (INEOS Grenadiers). Belgijsko-danska naveza, torej. Trije Belgijci in dva Danca. A ni dolgo trajalo. Beg je nevtraliziran.

13.57: Uraden start 17. etape, ki se bo končala na brutalno zahtevnem vzponu na Angliru, ki je do zdaj osemkrat gostil cilj etape na španski Vuelti. Nazadnje, leta 2020, se je etapne zmage na Angliruju veselil Britanec Hugh Carthy, ki je tudi danes na startni listi. Kdo pa so bili ostali zmagovalci?



2020: Hugh Carthy

2017: Alberto Contador

2013: Kenny Elissonde

2011: Wout Poels

2008: Alberto Contador

2002: Roberto Heras

2000: Gilberto Simoni

1999: José María ‘Chava’ Jiménez

➡ ¡La etapa 1️⃣7⃣ está en marcha! La locura del Angliru nos espera.



Ready, set, GO! Stage 1️⃣7⃣ of #LaVuelta23 is underway! Ribadesella / Ribeseya ↔️ Altu de L'Angliru



❤️👋 𝙍𝙞𝙗𝙖𝙙𝙚𝙨𝙚𝙡𝙡𝙖 / 𝙍𝙞𝙗𝙚𝙨𝙚𝙮𝙖#LaVuelta23 pic.twitter.com/AELAeSoxQl — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

13.47: Spodbudne novice! Iz ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da njihov kolesar Nathan Van Hooydonck, ki je včeraj zjutraj z avtom doživel prometno nesrečo, potem pa je bil preventivno v umetni komi, že komunicira z okolico in da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje.

Update 🚨



Nathan Van Hooydonck is communicating and doing well, considering the circumstances. He was very happy to hear that Jonas has won yesterday's stage in La Vuelta and moved deeply by the fact that he dedicated the victory to him. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 13, 2023

13.40: Pa smo jo dočakali! 17. etapo s ciljem na Angliruju, kjer bi lahko dobili končnega zmagovalca letošnje Vuelte. Etapa se je z zaprto vožnjo začela ob 13.40, uradno ob 13.57, cilj na vzponu pa naj bi kolesarji dosegli med 17.15 in 17.45. Po včerajšnji razburljivi etapi, kjer je slabe štiri kilometre pred ciljem silovito napadel Jonas Vingegaard in dobil etapo, se je nekoliko premešalo razmerje pri vrhu skupne razvrstitve, kjer prva tri mesta še vedno pripadajo kolesarjem Jumbo-Visme. :Vingegaard je napredoval na 2. mesto in Primoža Rogliča zrinil na 3. mesto, do rdeče majice, ki jo nosi Sepp Kuss, pa galoči samo še 29 sekund. Bodo moštveni kolegi danes med seboj obračunali za etapno zmago, ali se bo v boj vmešal kdo tretji?



Tik pred startom so Jonasu Vingegaardu podelili majico solidarnosti. Razlog? Včerajšnjo zmago je posvetil prijatelju Nathanu Van Hooydoncku, ki je po prometni nesreči v bolnišnici:

Sepp Kuss danes praznuje 29. rojstni dan, zato je tik pred startom dobil torto in pesem z najlepšimi željami: