Vingegaard znova pokazal mišice, Roglič zdrsnil v skupnem seštevku dirke

Jonas Vingegaard je etapni zmagi v 13. etapi španske Vuelte dodal še zmago v 16. etapi. Ko je napadel takoj po začetku zadnjega vzpona na Bejes (4,8 km/8,8 %), nihče od konkurentov ni imel odgovora. To je 27. zmaga v njegovi karieri in 15. v tej sezoni. Vingegaard je v skupnem seštevku napredoval na 2. mesto in za vodilnim Seppom Kussom zaostaja samo še 29 sekund, medtem ko je Primož Roglič zdsrnil na tretje. Za zmagovalcem etape je zaostal kar minuto (1:01 minute), v skupnem seštevku pa je njegov zaostanek 1:33 minute. Roglič najprej ni sledil moštvenemu kolegu Vingegaardu, nato pa tudi sam napadel, a se tekmecev ni otresel.

Sepp Kuss ima pred moštvenim kolegom samo še 29 sekund prednosti. Foto: Guliverimage

Vrstni red v 16. etapi Dirke po Španiji:

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), +43

3. Wout Poels (Bahrain Victorious), +49

4. Michael Storer (Groupama-FDJ), +55

5. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +1:01

8. Primož Roglič (Jumbo-Visma) +1:01

66. Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) +8:48

68. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) +9:06

130. Domen Novak (UAE Team Emirates) +13:36

Vingegaard je zmago posvetil moštvenemu kolegu Nathanu Van Hooydoncku, ki se je danes zjutraj huje poškodoval v prometni nesreči v domačem Kalmhoutu severno od Antwerpna."Vesel sem, da sem zmagal. Zjutraj smo dobili grozne novice (o Van Hooydoncku, op. a.) in želel sem si zmagati za mojega najboljšega prijatelja. K sreči so zadnje novice o njegovem zdravstvenem stanju boljše, kar je zame in ekipo veliko olajšanje. Upam, da bo kmalu okreval."

Glede napovedi za jutrišnjo etapo s ciljem na mogočni Angliru je bil bolj zadržan. "Ne vem, kaj bo jutri, zdaj si samo želim uživati v trenutku in ne razmišljati o tem, je v izjavi za organizatorja povedal izmučeni Vingegaard.

16. etapa Dirke po Španiji, podrobneje

Cilj! Vingegaard dokazal, da je tudi danes najmočnejši! Primož Roglič je ciljno črto z minuto in sekundo zaostanka prečkal kot osmi in je v skupnem seštevku dirke zdrsnil na 3. mesto. Sepp Kuss ostaja v rdeči majici vodilnega, a pred Dancem vodi le še za 29 sekund.

Km do cilja: Roglič je silovito pospešil! Bo ubranil 2. mesto v skupni razvrstitvi? Kuss zaostaja ...

1.6 km do cilja: Se Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura, pelje svoji drugi etapni zmagi na letošnji Vuelti naproti? Skupina z rdečo majico zaostaja že minuto in deset sekund.

4 km do cilja: Jonas Vingegaard je napadel in se odpeljal mimo Madžara! Nihče nima odgovora. V ozadju mu sledi Finn Fisher-Black iz ekipe UAE Team Emirates. Primož Roglič je v skupini s Seppom Kussom, ki zaostaja okoli 25 sekund.

5 km do cilja: Kolesarji Jumbo-Visme pripravljajo teren za novo etapno zmago! Madžarski prvak Attila Valter narekuje oster tempo. Tik za njim se vozita Jonas Vingegaard in Primož Roglič, med njima pa je vodilni na dirki Sepp Kuss.

10 km do cilja: Bega je konec, ciljni vzpon pa vse bližje. Med najbolj aktivnimi so kolesarji BORA-hansgrohe, Movistarja in Jumba-Visme.



11 km do cilja: Zaključek je vse bližje! Ciljni vzpon II. kategorije na Bejes je dolg le 4,8 kilometra, a ne bo lahek, saj je povprečna naklonina 8,8 odstotka. Pričakujemo lahko eksploziven zaključek. Povprečni naklon nekoliko zamegli dejansko sliko težavnosti vzpona, saj se na približno polovici cesta celo nekoliko zravna, težek pa je zaključek, v katerem se naklon poveča na 14 in tudi 15 odstotkov.



19 km do cilja: Padec 39-letnega španskega kolesarja Luisa Leona Sancheza (Astana Qazaqstan), ki je včeraj napovedal, da se bo s koncem te sezone poslovil od profesionalnega kolesarstva. Glavnina s favoriti vse bližje ubežni četverici. Spet dežuje!

😣 ¡Caída de 🇪🇸 @LLEONSANCHEZ! Un enganchón en el pelotón acaba con el español en el suelo. Está consciente.

— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

20 km do cilja: Tudi Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) ima dovolj in bo počakal na glavnino. Na begu so zdaj samo še štirje kolesarji, njihova prednost pa je upadla na pol minute, kar najverjetneje ne bo dovolj za etapno zmago. Vse bližje smo strmem zaključku, ki predstavlja idealen teren za eksplozivnega Primoža Rogliča.

27 km do cilja: Avstralec Kaden Graves (Alpecin Deceuninck) je dosegel svoj cilj! Prvi je prečkal leteči cilj v Unqueri in pobral maksimalno število točk, v boju za zeleno majico pa svojo prednost povečal za dodatnih 20 točk. Po opravljeni nalogi je upočasnil in bo počakal na glavnino, kjer Jumbo-Visma narekuje oster tempo. Na čelu dirke je zdaj samo še pet kolesarjev, ki bodo močno pogrešali dodaten par nog za složno menjavo na vetru. Po dveh urah vožnje je povprečna hitrost 47.1 kilometrov na uro.

✅ trabajo completado para @kaden_groves que cede de la fuga.

🫡 job done for Kaden Groves - @AlpecinDCK



— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

Leteči cilj, Unquera

1. Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 20 točk, 6 bonifikacijskih sekund

2. Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) 17 točk, 4 bonifikacijske sekunde

3. Max Poole (DSM-Firmenich) 15 točk, 2 bonifikacijski sekundi

4. Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) 13 točk

5. Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) 10 točk



36 km do cilja: Kolesarja ekipe Jumbo-Visma Robert Gesink in Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) sta zadolžena za nadziranje ubežne skupine, ki ima že minuto in 13 sekund naskoka. Oba sta v mlajših letih že zmagala na dirkah v Cantabrii, kjer danes poteka Vuelta. Gesink je leta 2006 dobil dirko Circuito Montanes, Van Baarle pa je leta 2010 zmagal v etapi dirke Vuelta al Besaya.

🤪 @JumboVismaRoad no se conforma y pone un gran ritmo en el pelotón que incluso se llega a dividir...

🐝 The peloton is splitting under the pace of @JumboVismaRoad!



— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

38 km do cilja: Kolesarji Jumbo-Visme so močno pospešili in prepolovili glavnino. Si želijo etapne zmage, s katero bi se na poseben način poklonili svojemu moštvenemu kolegu Nathanu Van Hooydoncku, ki je bil danes zjutraj udeležen v hudi prometni nesreči in je trenutno v umetni komi?

49 km do cilja: Ubežni skupini, ki zdaj šteje šest kolesarjev (Mattia Cattaneo iz Soudal Quick-Step, nosilec zelene majice Kaden Groves iz ekipe Alpecin-Deceuninck, Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) in Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), se je pridružil še Julius van den Berg, kolesar ekipe EF Education-EasyPost. Še nekaj več kot 20 kilometrov do letečega cilja ..

🔥 Tras 70 kilómetros de batalla en las carreteras de ❤️Cantabria... ¡Hay fuga!



⚡ It took 70km of fighting on the roads of Cantabria, but we finally have a breakaway!



— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

60 km do cilja: Nove kombinacije na čelu dirke!



65 km do cilja: Z napadom ponovno poskuša Francoz Romain Bardet (Team dsm - firmenich), pridružil se mu je še Mattia Catteneo, moštveni kolega Remca Evenepoela (Soudal - Quick Step), a ju je glavnina kmalu ujela.

78 km do cilja: Glavnina je ujela ubežno skupino in spet gre vse od začetka.

83 km do cilja: Prednost ubežne skupine 10 kolesarjev, v kateri sta tudi Romain Bardet in nosilec zelene majice Kaden Groves, je skopnela na 13 sekund. Na čelu glavnine se menjavajo Geraint Thomas, Omar Fraile in Filippo Ganna.

95 km do cilja: Ubežna skupina vztraja pri ostrem tempu, nihče si ne želi, da bi jih ujela glavnina, ali da bi se še kdo od tekmecev preselil v skupino na čelu dirke, a tudi glavnina, še posebej Ineos si želi svoje priložnosti. Prednost počasi kopni, zdaj znaša le še 25 sekund.

108 km do cilja: V ospredju se je vzpostavila ubežna skupina, v kateri je kar 10 kolesarjev, tudi Francoz Romain Bardet, ki je v soboto večji del dneva preživel v begu s poznejšim zmagovalcem etape Remcom Evenepoelom, in nosilec zelene majice Kaden Groves. Skupina ima pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe Ineos Grenadiers, ki v ubežni skupini nima svojega kolesarja, si pa tega želi, že več kot 40 sekund prednosti. Pri lovljenja ubežne skupine jim pomagajo kolesarji ekipe Intermarché-Circus-Wanty, ki ima po zaslugi Ruija Coste na svojem računu že eno etapno zmago na letošnji Vuelti.

Etapa 1️⃣6⃣ Stage | 🏁 - 110 km



🔥 ¡La etapa empieza al ataque! Se forma un grupo delantero con 💚 Groves.



— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

Kolesarji v ubežni skupini: Romain Bardet in Max Poole (DSM-Firmenich), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Andreas Kron (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën) in Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla).

14.47 : Pozdravljeni! V obalnem mestu Liencres Playa se je na kilometru 0 začela 16. etapa Dirke po Španiji. Že na uvodu etape dežuje, kar bo dodatno otežilo dogajanje na dirki. Organizatorji so sporočili, da na dirki ne bo Welaya Hagos Berheja (Jayco AlUla), ki se je okužil z novim koronavirusom, in Davida De La Cruza (Astana Qazaqstan), ki ga dajejo želodčne težave in se je slabo počutil že na prost dan. Trasa 16. etape na papirju ni preveč zahtevna, edini težji del bo predstavljal zaključni vzpon na Bejeki je dolg 4,8 kilometra.