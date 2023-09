Roglič spodbuja Kussa, tudi Vingegaard si želi, da zmaga Američan #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič bo na letošnji vzpon na Angliru imel precej lepše spomine kot leta 2020, ko je ravno na tem vzponu (za en dan) izgubil rdečo majico. "Starejši, kot si, boljši si," se mu je smejalo v cilju. Roglič je po današnji etapni zmagi v skupnem seštevku še vedno tretji, je pa za nekaj sekund zmanjšal razliko do prvih dveh. Do vodilnega Seppa Kussa ga zdaj loči natanko minuta. Jonas Vingegaard, ki je ciljno črto prečkal tik za Rogličem, nista pa se udarila za etapno zmago, je izjavil, da si želi, da bi na koncu Vuelto osvojil Kuss. Američan ima pred Dancem samo še osem sekund prednosti.

"Ni bilo taktike, na zadnjem vzponu je bilo zelo težko in strmo. Ko sem napadel, sem šel v svojem ritmu, potem pa bo vzpon povedal, kdo je prvi, drugi in tako naprej," je v cilju 17. etape od Robadeselle do vrha slovitega Angliruja (124,5 km) razlagal Primož Roglič, ki je napadel tri kilometre pred ciljem.

Srečni obrazi v cilju:

Opazil je sicer, da je Sepp Kuss nekoliko zaostal, ampak je vztrajal pri svojem ritmu. "Govorila sva, seveda je čuden občutek, ampak na tako strmem vzponu gremo vsi v svojem ritmu. Še vedno je v vodstvu, rekel sem mu, naj se bori, verjame in uspelo mu bo," je moštvenega kolega, ki prav danes slavi 29. rojstni dan spodbudil Roglič, ki nazadnje na Angliruju ni imel svojega dne.

Sepp Kuss ostaja vodilni na Vuelti. Svoj 29. rojstni dan bo lahko dostojno proslavil. Foto: Guliverimage

Leta 2020 je prav na tem vzponu za en dan izgubil rdečo majico vodilnega. Takrat je v cilj, prav s pomočjo Kussa, pripeljal na petem mestu.

Spomin na Angliru na Vuelti 2020:





"Starejši, kot si, boljši si, zato se je bilo precej lažje vzpenjati na ta klanec kot nazadnje," je svojo današnjo predstavo in tisto iz leta 2020 primerjal Roglič. Zasavec v skupnem seštevku dirke ostaja na 3. mestu. Do 2. mesta, ki ga zaseda Jonas Vingegaard, ga loči natanko minuta, do prvega pa 1:08 minute.

Drugi je danes ciljno črto prečkal Vingegaard, ki si je z včerajšnjim napadom, ki mu je prinesel etapno zmago, močno približal svojemu moštvenemu kolegu Kussu, je v cilju jasno dejal, da si želi, da bi na letošnji Vuelti zmagal Kuss.

Ali to pomeni, da bo vrstni red po 17. etapi enak tudi po zadnji etapi v Madridu ali nas vseeno še lahko čakajo premiki v razmerju med prvimi tremi?

