Po etapi prerivanje med policisti in članom Rogličeve ekipe #video

Šlo je za nekakšen nesrečen nesporazum, eden od policistov je takoj po tem, ko so v cilj prikolesarili Vingegard, Primož Roglič in vodilni na dirki Sepp Kuss, odrinil soigneurja, ki je z okrepčili ravno oskrboval danskega kolesarskega zvezdnika, pomočnik pa se je odzval agresivno in odrinil policista. Takoj sta pristopila še dva pripadnika varnostnih sil in soigneurja spravila na tla.

Incidente en la línea de meta de La Vuelta.



📌 Un auxiliar de Jumbo se enzarzó con la Policía y tuvo que ser reducido en el suelo.



📌 Vingegaard ha ido después a preguntarle cómo estaba.



📌 Los agentes insistían en que las normas hay que cumplirlas.



V spor je posegel še en član ekipe, trije policisti so pomočnika odpeljali, a pozneje sporočili, da ni bil aretiran. Kolesarji so lahko le z začudenjem opazovali neprijetno dogajanje.

