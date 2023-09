Doživel hud pretres možganov: pri Jumbo-Vismi vložili pritožbo

Zaradi incidenta po koncu 18. etape Dirke po Španiji, ko so policisti na tla spravili člana ekipe Jumbo-Visma, ki je doživel hud pretres možganov, so pri nizozemski ekipi vložili pritožbo.

Po koncu 18. etape na Dirki po Španiji je prišlo do neljubega dogodka med članom ekipe Jumbo-Visma in policisti. Eden od policistov je po prihodu glavnih zvezdnikov ekipe Jumbo-Visma v cilj odrinil soigneurja, ki je z okrepčili ravno oskrboval danskega kolesarskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda, pomočnik pa se je odzval agresivno in odrinil policista. Takoj sta pristopila še dva pripadnika varnostnih sil in soigneurja spravila na tla.

Incidente en la línea de meta de La Vuelta.



📌 Un auxiliar de Jumbo se enzarzó con la Policía y tuvo que ser reducido en el suelo.



📌 Vingegaard ha ido después a preguntarle cómo estaba.



📌 Los agentes insistían en que las normas hay que cumplirlas.



🎥 @danielarribas96 pic.twitter.com/LzQoXVPdEA — Relevo (@relevo) September 14, 2023

Policisti so člana ekipe odpeljali, vendar ga niso aretirali. Iz Jumbo-Visme zdaj sporočajo, da je njihov pomočnik utrpel hud pretres možganov, prav tako pa so vložili pritožbo zaradi vedenja policistov.

"Počuti se precej dobro, vendar se mora še vedno spočiti. Prav tako se ne spomni veliko. Obravnavajo nas kot huligane," je za časopis HLN povedal eden od pomočnikov pri Jumbo-Vismi.

Ravnanje policistov je za omenjeni časopis potrdil tudi član ekipe Soudal Quick-Step: "Agresivno so nas odrivali na stran, ne glede na posledice. Potisnili so nas na ograje za gledalce, vendar seveda tam ne moremo priti do kolesarjev. Bilo je bizarno in nedopustno. Nikoli nisem doživel česa takega. Utrpel sem zvin roke."