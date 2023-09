Naslednja Vuelta se bo začela na Portugalskem

Uvodna etapa se bo začela v Lizboni in končala v Oeirasu. Od Cascaisa se bo naslednji dan karavana peljala proti Ouremu. Tretja etapa pa bo potekala med Louso in Castello Branco.

Lizbona je bila sicer prva, ki je začetek Vuelte gostila zunaj Španije, to se je zgodilo pred 26 leti. Tudi takrat so bile na Portugalskem na sporedu tri etape, preden so kolesarji pot nadaljevali po Španiji.

Lisboa, Oeiras y Cascais, sedes de la salida oficial de La Vuelta 24 ‼️🇵🇹



Lisbon, Oeiras and Cascais, venues for the official start of La Vuelta 24 ‼️🇵🇹



📸 @maximelth pic.twitter.com/OtxoWWCZwB — La Vuelta (@lavuelta) September 17, 2023

Vuelta se bo prihodnje leto petič začela zunaj Španije. Poleg Lizbone so start španske pentlje v njeni 88-letni zgodovini gostili še nizozemska Assen (2009) in Utrecht (2022) ter francoski Nimes (2017).

Letošnja 78. izdaja Vuelte se bo danes končala z etapo v Madridu. Skupni zmagovalec bo postal Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Oder za zmagovalce bodo sestavljali zgolj kolesarji te nizozemske zasedbe, drugi bo Danec Jonas Vingegaard, tretji pa slovenski as Primož Roglič.

