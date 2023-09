Šef Jumbo-Visme zavrnil govorice o Rogliču

Primož Roglič ima pogodbo z Jumbo-Vismo še za naslednji dve leti in za zdaj v svetu kolesarstva nismo bili priča temu, da bi katero od zvenečih imen prestopilo pred potekom.

A se za slovenskim šampionom dodobra kadi. Vsaj videti je tako. Ni malo takšnih, ki so mnenja, da bi moral zamenjati sredino in priti v takšno, v kateri bo prvi mož. O tem se je nedavno razgovoril tudi Johan Bruyneel, nekdanji športni direktor ekip, v katerih je bil tudi Lance Armstrong, nakazal je, da bi bila ta poteza najboljša za Rogliča.

In v javnosti se omenja kar nekaj ekip, ki bi lahko bile mogoče – Ineos Greandiers, Lidl-Trek, Movistar. "Ni bilo nobenega stika. Roglič je naš kralj. Kot sem že povedal, to še vedno velja. Letos je zmagal na vsaki dirki, na kateri je nastopil, razen na Vuelti. Zakaj bi torej razmišljal o tem, da bi mu pustil oditi," je vodja ekipe Richard Plugge povedal za GCN. "To so resne razprave. Če se ekipe zanimajo zanj in krožijo govorice, potem bo morda nekega dne potrkal na moja vrata. A za zdaj še ne. Roglič je naš kralj in kralja je težko izpustiti. Če primerjamo z nogometom, je Primož naš napadalec, ki doseže največ zadetkov za naše moštvo, skupaj z Jonasom. Če odide, potem nam bodo manjkali zadetki, in morali bomo poiskati nekoga, ki doseže več zadetkov. A takih ni veliko," je dodal Plugge.

Omenjeni strokovnjaki govorijo z mislijo na nastop na Dirki po Franciji in možnost boja Rogle za skupno zmago. Jasno je, da bo tudi naslednje leto osrednji kapetan Jumbo-Visme Jonas Vingegaard, ki bo napadal tretjo zaporedno zmago in je za zdaj videti najbolj vsestranski kolesar za tritedenske dirke.

"Videli bomo. Videli bomo, kakšni bodo pogovori. Ne morem napovedovati ali se vpletati v stvari, ki se lahko zgodijo. Moramo imeti razpravo in dati vse na mizo," je Plugge povedal o morebitni kapetanski vlogi Rogliča na prihodnji Dirki po Franciji.