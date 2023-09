Zanimanje za Rogliča obstaja

Ali bo Primož Roglič ostal pri Jumbo-Vismi ali bo v prihodnji sezoni kolesaril v dresu kakšne druge ekipe, je pereče vprašanje v kolesarskem svetu. Govorilo in pisalo se je že, da naj bi se zanj zanimal Lidl-Trek, a so v nizozemskem moštvu dali vedeti, da stika ni bilo. Zdaj je šef Lidl-Treka Luca Guarcilena za Marco dejal, da se zanimajo za slovenskega kolesarskega šampiona, vendar se zavedajo, da ima pogodbo.

Moštvo Trek-Segafredo je pred začetkom letošnje dirke Tour de France dobilo glavnega sponzorja Lidl in od takrat so se povečali apetiti. Pravzaprav je želja vlagateljev, da postanejo najboljše moštvo v karavani. "Pogajanja z Lidlom so bila zelo hitra. Pred Tourom so želeli vstopiti zaradi pojavnosti. Uspešno smo pospešili stvari. Sredstva so se zelo povečala, toda zdaj bodo tudi potrebe in pričakovanja višja," je v pogovoru za Marco dejal prvi mož ekipe Lidl-Trek Luca Guarcilena.

Z vstopom novega sponzorja so odgovorni v klubu lahko razprli denarnico in v svoje vrste pripeljali zveneči imeni, kot sta Tao Geoghegan Hart, zmagovalec Gira leta 2000, in nadarjeni šprinter Jonathan Milan. Devet novih imen je v vrstah ekipe, posledično so večja pričakovanja pokrovitelja: "Novi sponzor želi, da postanemo številka ena na lestvici UCI in da osvojimo tritedenske dirke. Ne bo lahko, vendar so to naši novi izzivi."

Ker ima ekipa s sedežem v ZDA bistveno več financ na razpolago, se ozirajo tudi za drugimi zvezdniki. Razmišljajo, da bi pripeljali še kakšno ime: "Neverjetno je, kam je prišlo kolesarstvo. Pred desetimi leti je imel praktično le Team Sky velik proračun, zdaj ima od štiri do pet ekip zelo velike proračune. Naše moštvo za leto 2024 še ni popolno. Imamo še dve prosti mesti. Bomo videli, kje se bodo pojavile priložnosti, toda že zdaj smo zadovoljni s tem, kar smo pripeljali. Vemo, da je šest kolesarjev v karavani, ki so svetovni fenomeni in so pogodbeno vezani ter jih verjetno ne bodo izpustili. Toda jasno je, če bi eden izmed njih želel oditi, bi analizirali položaj."

In pri zadnjem stavku bi lahko prišel v poštev prav slovenski kolesar Primož Roglič, če bi dejansko želel zapustiti vrste Jumbo-Visme in poiskati klub, v katerem bi bil glavni kapetan za Tour de France, na katerem letos ni nastopil. V javnosti so Zasavca v zadnjem obdobju povezovali z morebitnim odhodom in snubci - ob Lidl-Treku še bogatim Ineos Grenadiers in Movistarjem. V preteklosti se je torej že govorilo o ameriški ekipi, vendar je bila ta zgodba takrat končana. Nizozemsko moštvo je namreč zanikalo kakršenkoli stik, vendar Guarcilena priznava, da vlada zanimanje zanj: "Res se zanimamo zanj. Veliki kolesarji so vedno zanimivi. Ko bo na trgu, trenutno zaradi obstoječe pogodbe ni, bomo videli, kaj se da narediti. V zadnjih tednih smo imeli tudi stik z Mikelom Lando, toda ni se zgodil podpis."