Zelo slabe novice za nesrečnega Rogličevega kolega

Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, ki je prejšnji torek v domovini preživel prometno nesrečo, mora končati kariero. Pomočniku slovenskega kolesarja Primoža Rogliča in zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda pri Jumbo Vismi so zdravniki ugotovili srčno aritmijo, zaradi katere je do nesreče prišlo, in mu v sredo vstavili defibrilator.

Sedemindvajsetletnega Flamca so sicer že izpustili v domačo oskrbo, a bo potreboval še nekaj časa, da bo popolnoma okreval.

Nathan Van Hooydonck (@NVHooydonck) returns home but with bad news about his professional career



Read the full article on our website 📰https://t.co/SFzqf8qvaD — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 20, 2023

"Zavedam se, da sem imel neverjetno srečo. Stvari bi se morda odvile drugače, če ne bi tako hitro dobil dobre pomoči. Sem v redu, vendar se moram za vedno sprijazniti z dejstvom, da to pomeni konec moje poklicne kariere. Rad bi izrazil svojo hvaležnost ljudem, ki so mi pomagali, zdravniški ekipi v bolnišnici in vsem navijačem, ki so mi pošiljali sporočila. Zdaj se bom osredotočil na okrevanje in prihajajoče očetovstvo. Z Alicio in nosečnostjo je vse v redu in nestrpno pričakujemo porod. To mi v tem trenutku res pomaga," je za spletno stran moštva dejal Belgijec.

Sedemindvajsetletni kolesar, ki je letos nastopil tudi na Dirki po Franciji, je bil prejšnji teden udeležen v hudi prometni nesreči v domačem Kalmhoutu, severno od Antwerpna. Po poročanju Gazet van Antwerpen je Van Hooydoncka, ki je skupaj z nosečo ženo v avtu čakal v križišču, nenadoma obšla slabost, pri tem pa je nehote pritisnil na plin in pospešil ter trčil v druga vozila.

Jonas Vingegaard in ekipa Jumbo-Visme sta se ob koncu Vuelte tako poklonila nesrečnemu moštvenemu kolegu. Foto: Guliverimage

Van Hooydonck je svojo profesionalno kolesarsko pot začel v ekipi BMC, k ekipi Jumbo-Visma pa se je pridružil leta 2021 in kmalu postal njen ključni del za spomladanske klasike in Tour de France. Bil je del zasedbe "čebel", ki je Jonasu Vingegaardu pomagala do dveh zmag na Touru, bil pa je tudi v ekipi, ko je Primož Roglič zmagal na Vuelti leta 2021.

Preberite še: