Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar bo letos prvič nastopil na francoskem spomeniku Pariz–Roubaix, na spektakularni dirki, ki se je je zaradi številnih napornih in nepredvidljivih tlakovanih odsekov oprijel vzdevek "severni pekel". Pogačar na dirko, ki zaradi bogate zgodovine velja tudi za kraljico klasik, ne gre le sodelovati, pač pa, kot vselej, zmagati. A podobno kot zanj še vedno izmuzljiv spomenik Milano–Sanremo tudi Roubaix ni dirka, ki bi karakteristikam slovenskega asa ustrezala.

Ni klancev, na katerih bi lahko zlomil konkurenco

Nathan Van Hooydonck.meni, da Pogačarja čaka težko delo. Foto: Guliverimage "Preprosto ni hribov, na katerih bi lahko izkoristil svojo težo. Majhni, lahki kolesarji na tlakovcih po navadi poskakujejo, medtem ko so težji tekmovalci na tej podlagi bolj stabilni, a malce več drsijo," je o specifikah dirke, ki bo na sporedu v nedeljo, 13. aprila, za belgijski časnik Het Laaste Nieuws spregovoril nekdanji belgijski profesionalec Nathan Van Hooydonck.

"Za kolesarje, ki tehtajo 65 kilogramov, je bolj konstanten boj in več garanja na kolesu," še pravi Belgijec, ki je petkrat nastopil na dirki Pariz–Roubaix. Trasa te zgodovinske dirke ima le dobrih 1.400 višinskih metrov in nikakor ni po meri najboljših hribolazcev, med katere zagotovo spada Pogačar. To je dirka za težje fante, specialiste za enodnevne dirke, kot so Wout van Aert, Mads Pedersen in Mathieu van der Poel, ki je zmagal na zadnjih dveh izvedbah slavne dirke.

"V klanec štejejo watti na kilogram, najlažji kolesar, ki lahko pritiska pedala najmočneje, gre najhitreje v klanec. Na ravnini pa je vse v absolutnih wattih, več kot imaš moči, hitrejši si," je še razložil kolesar, ki se je zaradi zdravstvenih težav tekmovalno upokojil po sezoni 2023 pri vsega 27 letih. "Kilogrami na ravnini niso omejevalni dejavnik, oziroma povedano drugače: deset kilogramov dodatne mišične mase je prej prednost kot slabost. Veliki, mišičasti športniki so praviloma močnejši," še pravi Van Hooydonck.

Njegov favorit za nedeljsko zmago je Italijan Filippo Ganna, ki gre po zloglasnih kockah "kot traktor", še pravi Belgijec, a tudi Pogačarja ni pripravljen kar tako odpisati. In to z razlogom. Čeprav bo slovenski zvezdnik na dirki Pariz–Roubaix v nedeljo nastopil prvič v karieri, mu dirkanje po tlakovcih ni povsem tuje. Ti so tudi del belgijske klasike Po Flandriji, ki jo je letos osvojil drugič v karieri ter obogatil svojo zbirko spomenikov (ima še štiri zmage na Dirki po Lombardiji ter dve na Liege–Bastogne–Liege).

Pogačar se v peti etapi Toura 2022 ni ustrašil zloglasnih kock:

🤍 🇸🇮 @TamauPogi is absolutely not afraid of cobbles. He is constantly riding at the front of the peloton since we reached the cobbles.



🤍 🇸🇮 @TamauPogi n'a pas peur des pavés ! Il est constamment dans les premières positions du peloton depuis le 1er secteur.#TDF2022 pic.twitter.com/sswxj6DBCk — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

Ne pozabimo na Tour 2022

Cyrille Guimard ni presenečen nad Pogačarjevo odločitvijo. Foto: Guliverimage "Nikar ne pozabimo na Dirko po Franciji leta 2022, ko je pripravil pravi šov na tlakovcih in si privozil prednost pred konkurenti za skupno zmago," pa je v pogovoru za Cyclism'Actu na Pogačarja opozoril nekdanji francoski profesionalec, priznan športni direktor in strokovni komentator Cyrille Guimard. Leta 2022 so se kolesarji s kockami Roubaixa srečali v peti etapi Toura in Pogačar je tam zablestel. V nasprotju z Jumbo – Vismo, katere član je bil tedaj van Hooydonck. Na tisti etapi je nizozemska ekipa doživela manjši kolaps, Jonas Vingegaard je proti Pogačarju izgubil 23 sekund, Primož Roglič je padel prek bale sena, si izpahnil ramo in kasneje z dirke odstopil, padel je tudi van Aert, a na koncu zadržal rumeno majico.

Marsikdo je bil presenečen nad Pogačarjevim vztrajanjem, da se udeleži te dirke, a Guimardu se zdi odločitev povsem logična. "Za kolesarja njegove kakovosti ni to nobeno presenečenje. Tudi po kockah se vozi dobro. Nenazadnje je tehnično nadpovprečen kolesar, kar je dokazal že na Strade Bianche. Dirkal je v ciklokrosu, dirkal je z gorskim kolesom … Že na normalnih cestnih dirkah lahko vidite, da obvlada kolo, na spustih ni ovinka, ki bi ga odpeljal zunaj idealne linije, zato Pariz–Roubaix idealno paše v njegov koledar," je našteval Francoz.

Hinault menil, da je Pariz–Roubaix navadno sra...

Legendarni francoski kolesarski šampion Bernard Hinault kot tekmovalec ni bil ljubitelj dirke Pariz - Roubaix. Foto: Guliverimage Guimard je kot športni direktor v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja bdel tudi nad zadnjim francoskim zmagovalcem Toura Bernardom Hinaultom. "To je fantastična novica za kolesarstvo!" je ob potrditvi Pogačarjeve udeležbe na Roubaixu vzkliknil legendarni Hinault. Veseli se dvoboja Pogačar – van der Poel. "Seveda lahko zmaga. Ima kakovost, da van der Poelu močno oteži dirko. Pogačar mi je všeč, ker se ne boji ničesar in ljubi klasike. Ne razumem ljudi, ki pravijo, da moraš biti težak, da zmagaš na Pariz–Roubaix. Jaz nisem bil težak, pa sem vseeno zmagal. Moraš biti spreten s kolesom in se počutiti udobno na kockah," je v intervjuju za Ouest France razlagal Hinault, ki je Roubaix dobil leta 1981 kot dvakratni zmagovalec Toura in svetovni prvak.

Eden od pomislekov pri Pogačarjevi ekipi UAE Team Emirates – XRG je bil, da je Roubaix prenevaren in bi Pogačar s padcem lahko ogrozil sezono, predvsem pa možnosti za četrto zmago na dirki vseh dirk, Tour de France. To je neumnost, meni Hinault, ki je bil leta 1981 v podobnem položaju. "Ta dirka ni nič bolj nevarna kot katerakoli druga, važno je le, da se Pogačar zabava in s tem zabava tudi vse nas," meni Hinault, ki pa se sam na kockah Roubaixa nikoli ni zares zabaval, kot je nekdanjega varovanca izdal Guimard.

"Dirke Pariz–Roubaix res ni maral in morali smo ga prisiliti, da se je je udeležil. Leta 1980 je bil četrti, ampak naslednje leto, kljub temu da je menil, da je dirka navadno sra..., je bil spet tam in zmagal. In to kljub padcu v zaključku. Nato pa je poleti še tretjič osvojil Tour," je o Hinaultu in Roubaixu povedal Cyrill Guinmard. "Zgodbi Pogačarja in Hinaulta sta torej malce drugačni. Pri vsem, kar vemo o Pogačarju, je bilo neizbežno, da pride na Roubaix. To je dirka, na kateri lahko zmaga. Morda celo lažje kot na Sanremu," je še pristavil.

