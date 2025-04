Tadej Pogacar was met with mixed reactions when he appeared at the Monte Carlo Masters but took a little too long to find his seat 😅 pic.twitter.com/kN56Gb8hfn — TNT Sports (@tntsports) April 7, 2025

Tadej Pogačar je v nedeljo na Dirki po Flandriji spet zablestel, potem ko je še drugič v karieri zmagal na prestižni enodnevni dirki. Šestindvajsetletni športni zvezdnik se je že vrnil v Monte Carlo, kjer trenira in živi že kar nekaj časa.

Svoj prosti čas in počitek pa je naš kolesarski as izkoristil za ogled teniškega dvoboja na turnirju serije masters v Monte Carlu, kjer so se zbrali vsi najboljši teniški igralci. Pogačar si je namreč s svojo izbranko Urško Žigart ogledal dvoboj med Yunchaoketejem Bujem in Italijanom Lorenzom Musettijem.

Do neprijetnega trenutka je prišlo, ko sta Tadej in Urška potrebovala nekoliko več časa, da sta se usedla na svoje sedeže. Trajalo je tako dolgo, da ju je na to opozorila glavna sodnica Aurelie Tourte. Zatem so gledalci začeli žvižgati, a verjetno niso vedeli, da je na turnir prišel eden najboljših kolesarjev na svetu.

