Grozljiv padec Švicarja na EP #video

"Z današnjim nastopom sem lahko res zadovoljna. Po zadnji dirki sem bila precej utrujena, a je počitek v zadnjih dneh prišel prav. Noge so se danes dobro vrtele in z doseženim rezultatom med prvih deset sem zadovoljna. Tudi glede na zaostanek lahko rečem, da sem odpeljala odlično vožnjo na čas. Za tretjim mestom sem zaostala manj kot pol minute," je dejala kolesarka poljskega rodu, ki je za zmagovalko, Švicarko Marlene Reusser, zaostala minuto in devet sekund. Drugo mesto je zasedla Britanka Anna Henderson, tretje pa Avstrijka Christina Schweinberger.

Eugenia Bujak je osvojila osmo mesto. Foto: Guliverimage

Pri moških brez slovenskega predstavnika

Pri moških, pri katerih Slovenija ni imela predstavnika, je zmagal mladi in nadarjeni britanski as, tretji že na letošnjem svetovnem prvenstvu, Joshua Tarling. Na ravninski progi je po dobrih 29 kilometrih Švicarja Stefana Bissigerja, sicer branilca naslova, premagal za kar 42 sekund, še sekundo več je zaostal belgijski šampion Wout van Aert. Četrti je bil Danec Mikkel Bjerg, peti pa Italijan Luca Cattaneo.

Najboljši trije v moški konkurenci. Naslova se je veselil Joshua Tarling. Foto: Guliverimage

Grd padec Švicarja Stefan Küng (Švica) je med kronometrom na evropskem prvenstvu utrpel hudo nesrečo, pri čemer je trčil v ovire, ko se je cesta zožila, in grdo padel v zadnjih kilometrih 29,8-kilometrske proge. What on EARTH was Küng's team car doing?!? He needed yo be told to have his head up #EuroRoad23 pic.twitter.com/E6c1Ck45yI — Tim Bonville-Ginn (@TimBonvilleGinn) September 20, 2023 Oh no 😩 Stefan Küng hits the barriers and goes down. This is horrendous. The helmet! Good lord. pic.twitter.com/N8f4eFU1uo — robyn (@robynjournalist) September 20, 2023 Kot je videti na posnetku, je delovalo, da se Küng bori z vetrom, ob tem je imel tudi sklonjeno glavo, ko se je odpravil v odsek, kjer so bile ovire postavljene diagonalno čez cesto, da bi kolesarje usmerjale na drugo stran. Z nogami se je zapletel v kovinske pregrade in padel, pri čemer ga je skoraj zadel televizijski motor, ki mu je sledil. Foto: Guliverimage Videti je bilo, da kolesarjem ni sledila nobena ekipa ali medicinski avto, zato je Küng ponovno sedel in končal dirko, preden so ga očistili in pregledali v skladu s protokolom UCI za pretres možganov. Devetindvajsetletni kolesar je ob prihodu v cilj izgledal katastrofalno, sprednji del čelade mu je razpadel, njegov obraz je bil okrvavljen, ramena pa so bila poškropljena s krvjo. Kljub padcu je Küng preizkušnjo končal na enajstem mestu (+1:29).

Dan so začele kolesarke v mladinski konkurenci. Slovenske predstavnice so bile Neža Zupanič, Sara Pestotnik in Ema Podberšič. Prva se je na skoraj 20 kilometrov dolgo progo podala Zupanič, kmalu za njo pa še preostali dve. Za to kategorijo je bila proga kar dolga, saj takšnih preizkušenj med sezono niso vajene. Na koncu so se razvrstile od 25. do 38. mesta.

Dekletom so sledili mladinci, Slovenci so bili v postavi Anže Ravbar, Jaka Marolt in Erazem Valjavec. Fantje so nastopili na isti progi kot mladinke pred njimi. Na skoraj 20 kilometrov dolgem krogu ni bilo veliko zahtevnih ovinkov, najbolj je nastope oviral močan veter. Marolt in Valjavec sta dosegla skoraj enak čas in končala eden za drugim. Prvi je bil 22. drugi pa 23., Ravbar je po slabši zadnji četrtini proge končal na 48. mestu.

V kategoriji žensk do 23. leta je Nika Bobnar zasedla 27. mesto.

V četrtek bodo mladinke in mladinci nastopili v mešani ekipni tekmi, v petek pa se začnejo cestne dirke.

