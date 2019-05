Primož Roglič zmagovalec kolesarske dirke po Romandiji!

Devetindvajsetletni slovenski kolesar je Romandijo končal s tremi prvimi etapnimi mesti, enim drugim in enim tretjim ter skupno zmago v skupnem seštevku in z zeleno majico najboljšega po točkah.

S tremi etapnimi zmagami je postal drugi kolesar v zgodovini dirke v tem stoletju, ki mu je uspelo kaj takšnega. Prvi je bil Švicar Michael Albasini leta 2014. Absolutni rekorder s štirimi zmagami je Švicar Ferdinand Kübler.

Špilak deveti v skupnem seštevku

Drugi danes je bil evropski prvak in svetovni rekorder v vožnji na eno uro Belgijec Victor Campenaerts, ki je zaostal 13 sekund. Še dve sekundi več je zaostal Italijan Filippo Ganna. Zmagovalec uvodnega prologa Jan Tratnik (Bahrain-Merida) je bil 13. z zaostankom 48 sekund. Simon Špilak (Katjuša-Alpecin) je bil 29., zaostal je 1:08 minute, v skupnem seštevku pa je končal kot deveti.

Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil v zadnji etapi 108., njegov zaostanek za rojakom je znašal 2:52 minute. Skupno je bil Tratnik 88., Pibernik pa 91.

Skupna razvrstitev po peti etapi:

V skupnem seštevku je 29-letni Slovenec za 49 sekund prehitel Portugalca Ruija Costo, na tretje mesto se je z desetim mestom v kronometru zavihtel lanski zmagovalec dirke po Franciji, Valižan Geraint Thomas, ki je zaostal 1:12 minute.

Deveta skupna zmaga na etapnih dirkah

Roglič je danes prikolesaril do svoje devete skupne zmage na etapnih dirkah, pete na ravni svetovne serije. Prvo in drugo je vpisal lani na dirki po Baskiji in Romandiji, tretjo letos na dirki po Združenih arabskih emiratih, četrto na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Ob tem je bil kot član nizozemske ekipe še najboljši na dirki po Sloveniji in po Algarveju, še kot kolesar Adrie Mobila pa prav tako po Sloveniji in Azerbajdžanu.

Rogličeva statistika zadnjih osmih etapnih dirkah je nadvse impresivna. Od lanske zmage na dirki po Baskiji je nanizal prvi mesti na dirki po Romandiji in Sloveniji, četrto mesto na dirki po Franciji, tretje mesto na dirki po Britaniji ter prva mesta na dirkah po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja in zdaj še Romandiji.

V letu 2019 je Roglič pri šestih zmagah, toliko jih imata tudi Nizozemec Mathieu van der Poel ter Irec Sam Bennett, s katerima si deli drugo mesto, pri devetih je Francoz Julian Alaphilippe. A je za razliko od omenjene trojice Zasavec vse zbral na preizkušnjah svetovne serije.

Roglič veliko počitka ne bo imel, že v soboto bo stal na startni črti dirke po Italiji, kjer bo eden glavnih favoritov za skupno zmago. Že prvi dan bo imel priložnost za novo zmago, saj se rožnata dirka začne s kronometrom v Bologni.

Roglic ha disputado 3⃣ carreras en 2019:



🏆 UAE Tour

🏆 Tirreno-Adriatico

