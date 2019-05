Roglič zmagovalec skrajšane kraljevske etape po Romandiji!

Z etapno zmago, drugo na letošnji preizkušnji svetovne serije, je Roglič še povečal prednost v skupnem seštevku.

Prireditelji so morali zaradi slabega vremena etapo skrajšati za 70 kilometrov, zaključek pa je bil vseeno nadvse zahteven, končal se je z 10-kilometrskim vzponom do smučarskega središča Torgon. Celotna etapa je minila v dežju in nizkih temperaturah.

Vrhunska predstava Zasavca

Roglič je svoje delo opravil vrhunsko. Njegovo moštvo je večino dneva narekovalo ritem glavnini, Zasavec pa je dobra dva kilometra pred ciljno črto pospešil, naredil selekcijo, v šprintu pa pravočasno stopil na pedala in suvereno slavil nov uspeh. Drugi je bil Portugalec Rui Costa, tretji pa Valižan Geraint Thomas, lanski zmagovalec dirke po Franciji. V zaključku mu je pomoč nudil tudi kapetan Jumbo-Visme na papirju, Nizozemec Steven Kruijswijk, ki si je na koncu prikolesaril deveto mesto.

Sicer pa je Roglič na račun bonifikacijskih sekund na cilju povečal prednost pred Costo, ki pred nedeljsko zadnjo etapo zaostaja 12 sekund. Francoz David Gaudu je tretji, zaostaja štiri sekunde. Devetindvajsetletnik je še vedno vodilni v točkovanju za zeleno majico najboljšega po točkah.

Špilak napadel, nato počakal kapetana Zakarina

Na vznožju vzpona se je za napad odločil Simon Špilak, sicer eden najuspešnejših kolesarjev v zgodovini dirke po Romandiji, ki se v slabih vremenskih razmerah zelo dobro znajde. Prekmurec je hitro ujel nekaj preostalih ubežnikov, a kmalu ugotovil, da glavnina za njim ne popušča, zato jo je počakal in na koncu nudil pomoč kapetanu svoje ekipe Katjuše-Alpecina Rusu Ilnurju Zakarinu.

Špilak si je na koncu prikolesaril 12. mesto, za rojakom je zaostal 19 sekund. V skupnem seštevku je 10., zaostaja minuto.

Jan Tratnik je bil danes 93., njegov moštveni kolega pri Bahrain-Meridi Luka Pibernik 94., oba sta zaostala 15 minut in dve sekundi. Skupno sta 92. in 93.

Za konec dirke kronometer v Ženevi

V nedeljo bo v Ženevi še zadnje dejanje letošnje dirke po Romandiji - 16,85 kilometra dolg kronometer. Roglič je na dobri poti, da ponovi lanski uspeh s te prestižne etapne dirke ter pride še do svoje tretje skupne zmage v sezoni na prav toliko dirkah. Zatem sledi njegov izziv kariere - dirka po Italiji, ki se začne prihodnjo soboto s kronometrom v Bologni.

