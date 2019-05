Chris Froome nič več za Sky

Sky se je iz kolesarstva umaknil, uspešno in drago britansko moštvo pa je zdaj prevzel najbogatejši Britanec, Jim Ratcliffe, ki si je svoje 28 milijard evrov obsegajoče bogastvo ustvaril v petrokemični industriji. Je ustanovitelj in lastnik podjetja Ineos, pred uradno predstavitvijo pa je napovedal, da se bo takoj umaknil, če bo kateri od njegovih kolesarjev goljufal ali uporabljal doping.

"Goljufanje in doping me ne zanimata. V trenutku, ko se bo to pojavilo, zapustim kolesarstvo," je milijarder Ratcliffe napovedal na novinarski konferenci pred uradno predstavitvijo nove ekipe, ki pa so jo zaradi nevarnosti protestov izpeljali na skrivni lokaciji. Ineos ima namreč licence za tako imenovani fracking v Yorkshiru, zato je njen predsednik tarča okoljevarstvenih protestnikov, je poročal BBC.

Podjetje Ineos in njegov predsednik Radcliffe sta na tapeti okoljevarsvenih organizacij. Foto: Guliver/Getty Images

Bradley Wiggins je v dresu moštva Sky leta 2012 postal prvi britanski zmagovalec na dirki po Franciji, v letih 2013, 2015, 2016 in 2017 je na Touru slavil Froome, lani pa Valižan Geraint Thomas, prav tako v moštvu Sky. Lani se je tudi končala 14-mesečna preiskava Britanske protidopinške agencije, po kateri osumljena Froome in Wiggins nista bila obtožena nečednosti, a priokus je ostal in Sky ter Froome sta med ljubitelji kolesarstva izgubila nekaj ugleda.

Ratcliffe je vsaj javno za ničelno toleranco glede dopinga: "Ima zmagovati s pomočjo goljufije sploh smisel? Jaz ga ne vidim. Poleg tega verjamem, da če imaš v ekipi najboljše športnike in najboljši režim treninga, tovrstnih pomagal niti ne potrebuješ." Športni direktor moštva ostaja David Brailsford.

