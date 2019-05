Sepp Kuss namesto Gesinka na pomoč Rogliču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namesto poškodovanega nizozemskega kolesarja Roberta Gesinka bo na dirki po Italiji, ki se začne 11. maja v Bologni, v moštvu Jumbo-Visma nastopil Američan Sepp Kuss. Štiriindvajsetletnik je zablestel na lanski dirki po Utahu, ko je zmagal v treh etapah in na koncu še v skupnem seštevku.

Kuss je sicer kolesar, ki se najbolje znajde v vožnji navkreber. V svetovni seriji pri Jumbo-Vismi je drugo sezono, v lanski je prvič v karieri nastopil na tritedenski dirki, in sicer na dirki po Španiji. Gre pa tudi za nekdanjega hokejista in gorskega kolesarja.

Gesink se je poškodoval na nedeljski klasiki Liege-Bastogne-Liege, ko je na spustu padel ter si zlomil ključnico in medenico. Na Giru bi bil nesrečni Nizozemec eden glavnih pomočnikov slovenskega asa Primoža Rogliča pri napadu na skupno zmago.

Poleg Rogliča in Kussa bodo na italijanski pentlji nastopili še Nizozemci Antwan Tolhoek, Tom Leezer, Jos van Emden in Koen Bouwman, Belgijec Laurens De Plus ter Nemec Paul Mertens.

