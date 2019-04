Roglič ob pomembnega pomočnika za Giro: grd padec Gessinka

Dirka Liege-Bastogne-Liege je terjala davek za ekipo Team Jumbo-Visma, katere član je tudi naš Primož Roglič. Robert Gesink je namreč pri spustu s hitrostjo okoli 100 km/h grdo padel, si zlomil ključnico in medenico, in pristal v bolnišnici. Prav Nizozemec je bil predviden kot ključen pomočnik Rogliča na Giru, kjer bi rad slovenski kolesar spisal zgodovino.

"To je zelo slaba novica," je dejal športni direktor Addy Engels in dodal: "Nisem videl, kaj se je zgodilo. Vse skupaj je razpadalo, naš avto pa je bil 22. po vrsti. Robertovo ime so omenili po radiu, da je padel. Lahko je vstal, a se ni mogel nasloniti na desno nogo. Ni mogel nadaljevati brez pomoči. Če bo vse tako, kot mora iti, ga bodo premaknili v bolnišnico v Maastrichtu."

Gesink je padel pri spustu s Cote de Wanneja, ob njem sta bila še Greg Van Avermaet (CCC-Liv) in Michael Matthews (Sunweb). Oba sta bila vpletena v padec, a naj bi jih odnesla le s praskami in odrgninami.

Vrhunci letošnje dirke Liege-Bastogne-Liege:

Po padcu Gessinka in pregledu v bolnišnici je postalo jasno, da Nizozemec ne bo mogel pomagati našemu Primožu Rogliču na prihajajočem Giru. Skupaj z Laurensom De Plusom in Antwanom Tolhoekom je bil predviden za pomoč v vožnjo v klanec. Za Giro so sicer v ekipi še Jos van Emden, Tom Leezer, Paul Martens in Koen Bouwman.

"V velikih bolečinah je bil in vem, da ni majhen fant. Na žalost se to ni zgodilo prvič," je povedal Engels, ki je žalosten, ker je izgubil pomembnega kolesarja za italijanski Giro, ki se bo začel 11. maja v Bologni: "Na žalost je to res. V veliko pomoč bi bil v gorskih etapah. A ne bi bil v pomoč le na kolesu, saj ima sicer ogromno izkušenj. Izgubili smo pomembnega moža."

Gesink zdaj upa, da bo poškodbe hitro zacelil in da bo lahko nastopil na dirki po Franciji.