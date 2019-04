Še zadnji test Rogliča pred velikim izzivom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo med 30. aprilom in 5. majem na dirki po Romandiji opravil generalko pred vrhuncem sezone, dirko po Italiji, kjer bo napadal najvišja mesta v skupnem seštevku. Roglič na Romandiji brani lansko zmago, nič se ne bi branil, če bi na tretji dirki v sezoni še tretjič slavil.

Za Rogličem je namreč sanjski začetek sezone. Nastopil je na dveh dirkah in na obeh zmagal v skupnem seštevku. Najboljši je bil na dirkah svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja.

Na dirki po Romandiji si želi zvezdnik nizozemske ekipe Jumbo-Visma v prvi vrsti najti prave tekmovalne občutke, saj je od njegove zadnje dirke minil več kot en mesec dni. Večino tega časa je preživel na višinskih pripravah v Sierri Nevadi, kjer je imel ob sebi celotno ekipo, s katero bo 11. maja v Bologni začel dirko po Italiji.

"Super začetek sezone je za nami. Trdo smo trenirali že čez zimo. Lepo je začeti s takimi rezultati. Vedeli smo, kaj nam je manjkalo zadnja leta. Več kot očiten napredek smo naredili v ekipni vožnji na čas. Na Giru je sicer ni, zato je na pripravah nismo trenirali. Vsi pa smo poskušali vsak dan narediti svoj maksimum, oddelati svoj trening. Nam je kar uspevalo in smo pripravljeni," se je na začetek sezone in dni pred Romandijo ozrl Roglič.

Najti prave tekmovalne občutke

Že zdaj je jasno, da bodo v ekipi za Giro poleg slovenskega asa Nizozemci Antwan Tolhoek, Robert Gesink, Tom Leezer, Jos van Emden in Koen Bouwman, Belgijec Laurens De Plus ter Nemec Paul Mertens.

"Zame je ta dirka zadnja priprava na Giro." Foto: Vid Ponikvar

Z vsemi omenjenimi v Romandiji ne bo dirkal. Primarni cilj 29-letnega Zasavca je, da v prihodnjem tednu najde prave tekmovalne občutke in noge "nastavi na prave obrate" za italijansko pentljo.

"Meni je ta dirka predvsem zadnja priprava na Giro. Zame je pomembno to, da sem ves čas varen, se izogibam vsem težavam in iščem potreben ritem, ki ga potrebujem za start Gira," pa je okrog ciljev na Romandiji dejal Roglič.

