Prva zmaga za mladega Rusa, ki bi moral biti le Froomov pomočnik

Kolesarji Skyja so dirko nadzorovali od prve etape, ki jo je dobil Tao Geoghegan Hart. Britanec je nato zmagal tudi v četrti etapi, v skupnem seštevku pa je zasedel drugo mesto; za Sivakovom je zaostal 27 sekund. Tretje mesto je na koncu zasedel dvakratni zmagovalec dirke Italijan Vincenzo Nibali. Froome je bil enajsti.

The Tour of the Alps trophy goes to Russia for the first time. @PavelSivakov wraps up an incredible race along with his team mate @taogeoghegan who came second ahead of an aggressive @vincenzonibali #tota pic.twitter.com/jC4uENEg63