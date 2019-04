Gorskim kolesarjem na Pohorju nastavili bodečo žico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Mariborskem Pohorju, kjer bo konec tedna potekalo mednarodno tekmovanje v spustu z gorskimi kolesi, je nekdo med drevesi nastavil bodečo žico. Na srečo se ni nihče zaletel v nastavljeno past. Storilcu grozi do pet let zaporne kazni.

Mariborske policiste so iz mariborskega podjetja Marprom, ki upravlja infrastrukturo na Mariborskem Pohorju, zjutraj obvestili o dveh bodečih žicah, nameščenih med drevesi.

Foto: PU Maribor

Žici sta bili napeti med drevesi v gozdu, kjer potekajo "divje" nelegalne kolesarske proge, na višini 110 centimetrov od tal. V času ogleda sta bili žici na sredini že prerezani in odmaknjeni, tako da takrat nista več predstavljali nevarnosti. Na enem od dreves, kjer je bila nameščena žica, je bil velik rdeč napis "ZAJLE", so po ogledu sporočili s Policijske uprave Maribor.

Foto: PU Maribor

Žici nameščeni zunaj uradne proge za gorske kolesarje

Bodeči žici sta bili napeti na lokacijah, ki sta zunaj uradne proge, kjer bo ta konec tedna potekal svetovni pokal v spustu z gorskimi kolesi. Žici sta bili na zasebnem zemljišču na Mariborskem Pohorju, desno od Pohorske vzpenjače, na zgornjem delu Pohorja, ki je odmaknjen od tekmovališča in po katerem potekajo neurejene proge. Posamezniki jih uporabljajo na lastno odgovornost.

Gorska kolesarka Tahnee Seagrave je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo bodeče žice, ki jo je presenetila med treningom po Pohorju. "Zmeraj preveri nastavljene pasti. Skoraj bi bila ob glavo," je zapisala Seagravova.

Storilcu grozi do pet let zapora

Po do zdaj zbranih obvestilih se na navedenem mestu ni nihče poškodoval oziroma se zaletel v nastavljeni žici, so sporočili policisti.

Foto: PU Maribor Policisti v zvezi z opisanim dogodkom obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, saj je bila z navedenim dejanjem povzročena konkretna nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Zagrožena kazen znaša do pet let zapora.