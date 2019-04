Alaphilippu Valonska puščica, Mohorič neuspešno napadal

Nase je z napadom opozoril Slovenec Matej Mohorič. Član ekipe Bahrain-Merida se je 16 kilometrov pred ciljem odločil za lov za takrat vodilnim Poljakom Tomaszom Marczynskim, ga sedem kilometrov kasneje ujel, slabih sedem kilometrov pred koncem pa sta oba morala priznati premoč preostanku glavnine s favoriti. V preostanku 195-kilometrske dirke se ni mogel več kosati z najboljšimi.

Zmagovalca je pričakovano dal sloviti Mur de Huy, slab kilometer dolg vzpon s povprečnim naklonom 11,9 odstotka. Najbolje ga je odpeljal zvezdnik Deceuninck-QuickStepa Alaphilippe, ki je ob pravem trenutku sledil napadu Fuglsanga, ga na najbolj strmem delu vzpona ujel, ko se je poravnal, pa je izkoristil svojo eksplozivnost in dobil sprint za prestižno zmago.

Ulissi je zaostal šest sekund, vsi ostali osem sekund in več. Najuspešnejši kolesar Valonske puščice Španec Alejandro Valverde se tokrat ni boril za zmago, ostal je pri petih, svetovni prvak je končal na desetem mestu.

Ta dirka je zame nekaj posebnega

Julian Alaphilippe je vpisal deveto letošnjo zmago, tretjo na klasikah, pred Valonsko puščico se je veselil uspeha na Strade Bianche in Milano-Sanremo. Praznih rok je ostal v nedeljo na Amstel Gold Race, ko je bežal z Jakobom Fuglsangom, v zadnjih nekaj sto metrih pa zaradi preveč taktiziranja ostal praznih rok, ko je mimo njega zdrvel Nizozemec Mathieu van der Poel. Deceuninck-QuickStep je prišel do 25. zmage v sezoni, volčje krdelo, kakor so se kolesarji poimenovali, je v tem pogledu daleč najboljša ekipa.

Nothing to do against him on Mur de Huy...Julian Alaphilippe wins his 2nd Fleche Wallonne. 👏In the shape of his life, Fuglsang was a hard nut to crack though, Astana is still flying close to Deceuninck. 25-22...

(🎥 by @mundociclistico ) #FlecheWallonne pic.twitter.com/E4ftEnDx5B — Mihai Cazacu (@faustocoppi60) April 24, 2019

"Ta dirka je zame nekaj posebnega. Kadarkoli sem jo startal, sem končal na zmagovalnem odru. Letos sem zmagal velikokrat, uspelo mi je tudi danes. Moram se zahvaliti vsem v ekipi, vsi so bili neverjetni. Del sezone z enodnevnimi dirkami je zame nekaj posebnega. Danes so odločali občutki. Bilo je veliko živčnosti, imel sem dobro podporo, posebej od Driesa Devenynsa in Enrica Masa. Moral sem menjati kolo in garala sta, da ste me spravila nazaj v dirko. Moram se zahvaliti tudi Fuglsangu. Danes je razočaran, kot sem bil jaz po Amstel Gold Racu. Končala sva kot prvi in drugi, tako kot na Strade Bianche," je dan povzel Alaphilippe.

Mohorič je na koncu prišel na cilj kot 49., 3:22 minute za zmagovalcem. Na 53. mestu je končal Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je zaostal 6:01 minute. Luka Pibernik in Grega Bole (oba Bahrain-Merida) nista prišla do cilja.

Že pred tem so Valonsko puščico opravile kolesarke. Zmagala je Nizozemka Anna van der Breggen, od članic BTC City Ljubljane je bila najboljša Urša Pintar na 29. mestu.