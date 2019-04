Van der Poel obnorel občinstvo na Amstel Gold Race

Svetovni prvak v ciklokrosu, nizozemski državni prvak in zmagovalec četrtkove generalke za Amstel, Barbantske puščice, je imel v sprintu več moči od Avstralca Simona Clarka in Danca Jakoba Fuglsanga. Van der Poel je postal prvi domači zmagovalec po letu 2001, ko je zmagal Erik Dekker, skupno pa je to za Nizozemsko 18. zmaga in je najuspešnejša država dirke. Belgija ima 13, Italija pa sedem zmag.

Še kilometer pred ciljem je kazalo, da se bodo za zmago udarili Francoz Julian Alaphilippe, Fuglsang in Poljak Michal Kwiatkowski, zmagovalec dirke leta 2015, a je Van der Poel z neverjetnim ritmom pripeljal zasledovalno skupino do ubežnikov, tako da je odločal sprint večjega števila kolesarjev. V njem je domače občinstvo obnorel Van der Poel, ki je zabeležil že šesto zmago v sezoni in 17. v karieri.

Slovenskih kolesarjev ni bilo povsem v ospredju, Grega Bole je bil član ubežne skupine, ki je imela že osem minut prednosti in katere beg se je končal slabih 50 kilometrov pred ciljem.