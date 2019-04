Avstrijec v Turčiji do uspeha kariere

Pred drugouvrščenim Italijanom Valerijem Contijem je imel 19 sekund prednosti, tretji je bil Eritrejec Merhawi Kudus, njegov zaostanek je znašal 25 sekund.

Zadnja etapa je bila pretežno ravninska, a je imela zelo zanimiv konec. Zadnji kilometri so bili speljani po ozkih tlakovani cesti, polni zavojev. Do klasičnega ravninskega sprinta tako ni moglo priti, so pa bili prvi na vrhu vseeno sprinterji. Največ moči je imel Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki si je v zadnjem kilometru celo privozil sekundo prednosti pred Nizozemcem Fabiom Jacobsenom in štiri sekunde pred Ircem Samom Bennettom. Za Ewena je bila to druga zmaga na dirki, tretja v sezoni in 32. v karieri.

Grosschartner je etapo končal s sedmimi sekundami zaostanka in bil celo najboljši izmed tistih, ki so se borili za skupni vrh. Edini slovenski predstavnik Jan Polanc je zaostal 13 sekund, etapo končal na 20. mestu, v skupnem seštevku pa je z minuto in 12 sekundami ostal šesti.