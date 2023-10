V Lotto-Dstny je postalo "nevzdržno", Avstralec k Luki Mezgecu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski kolesarski zvezdnik Caleb Ewan bo od prihodnje sezone član ekipe Jayco-AlUla, za katero dirka tudi Slovenec Luka Mezgec, je na spletni strani sporočilo avstralsko moštvo, podprto s savdskim sponzorjem. Odličen 29-letni sprinter iz Sydneyja je zadnjih pet let dirkal za belgijski Lotto Soudal, letos Lotto Dstny, kjer pa so se njegovi odnosi z vodstvom močno skrhali.

Eden najboljših sprinterjev na svetu se tako vrača v ekipo, v kateri je leta 2014 začel poklicno pot. Od takrat je v karavani zbral 60 zmag, od tega 31 za donedavno moštvo Lotto Dstny. "Veliko mi pomeni vrniti se v ekipo GreenEDGE, kjer sem začel svojo profesionalno pot in kjer sem dosegel nekaj velikih uspehov. Vračam pa se kot veliko bolj izkušen kolesar, v zadnjih nekaj letih sem dosegal največje zmage v karieri in vračam se pripravljen prevzeti tudi vodilnejšo vlogo," je sporočil v izjavi za javnost.

Odnosi z vodstvom ekipe Lotto-Dstny so se v zadnjem letu skrhali, še posebej po njegovem odstopu v 13. etapi letošnje Dirke po Franciji. Ewan je odstopil zaradi slabega počutja in izčrpanosti na etapi, ki je kolesarje vodila na Grand Colombier, že pred tem pa je bil v sprintih "neprepričljiv", kot je Avstralca javno okrcal šef ekipe Lotto-Dstny Stéphane Heulot. Odnosi so po tem postali "nevzdržni".

V ekipi so se začela pojavljati trenja glede podpore na največjih dirkah, obenem je na sceno stopil tudi mladi Belgijec Arnaud De Lie, ki je letos dobil deset preizkušenj in še dodatno ogrozil Ewanov status v moštvu, zato je padla logična odločitev. Ewan se bo zdaj pridružil Luki Mezgecu, ki se odlično znajde kot pomočnik v sprintih, vlogo prvega sprinterja ekipe pa si bo delil z nizozemskim sprinterjem Dylanom Groenewegnom.

Avstralec, ki ima po pet etapnih zmag na Touru in Giru ter eno na Vuelti, je z Jaco AlUlo podpisal dveletno pogodbo.

