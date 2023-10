Tadej Pogačar na vrhu že tretje leto zapored

Čeprav je Uci mejo postavil na 17. oktober, ko bo končana še zadnja dirka svetovne serije po Guangxiju (12.–17.), je že nekaj časa jasno, da bo Slovenija na prihajajočih OI na cestni dirki lahko nastopila s štirimi kolesarji. Enega bo imela na startu vožnje na čas.

Po seštevku osmih najboljših kolesarjev je Slovenija trenutno na tretjem mestu s 16.501 točko, s čimer zaostaja le za vodilno Belgijo (22.801) in drugouvrščeno Dansko (18.670).

Za četrto in peto mesto, ki še prinašata po štiri kolesarje na cestni dirki OI, se trenutno borijo tri reprezentance, in sicer Velika Britanija (14.172), Francija (13.731) in Španija (13.493). Zaostanek sedme Italije (11.743) in osme Nizozemske (11.566) je že prevelik.

Na vožnji na čas Slovenija z le enim kolesarjem

Cestna dirka bo v Parizu 3. avgusta 2024, 27. julija pa bo vožnja na čas, kjer bo Slovenija nastopila z le enim kolesarjem. Drugo kvoto je skušal priboriti Pogačar, ki pa se na svetovnem prvenstvu v Glasgowu ni uvrstil dovolj visoko, da bi Slovenija končala med desetimi najboljšimi državami.

Bo pa 25-letnik s Klanca pri Komendi še tretjo sezono zapovrstjo končal na vrhu lestvice, na kateri je nepretrgoma že 107 tednov od 28. septembra 2021, skupaj pa je zbral 117 tednov na čelu lestvice Ucija.

Od Slovencev je 75 tednov na vrhu preživel tudi Primož Roglič, ki mu je to uspelo v dveh različnih obdobjih. Prvič med 15. septembrom 2019 in 20. oktobrom 2020 (med 24. marcem in 4. avgustom so bile uvrstitve zaradi pandemije novega koronavirusa zamrznjene, op. STA), drugič pa med 10. novembrom 2020 in 13. julijem 2021.

Pogačar je zbral 7.696 točk

Pogačar je po tretji zmagi zapovrstjo na spomeniku po Lombardiji na lestvici zbral 7.696 točk. Drugi je Danec Jonas Vingegaard s 6.304 točkami. Na tretjem mestu je ostal drugi slovenski as Roglič (5.603).

Dve mesti je ta teden izgubil Matej Mohorič, ki je zbral 2.230 točk, je pa 28-letnik v nedeljo v Benečiji v bližini Trevisa postal svetovni prvak na makadamu in dokazal svojo vsestranskost na kolesu.

Za skupni seštevek slovenskih točk so svoje dosežke prispevali še Luka Mezgec (263. na lestvici), Gal Glivar (423.), Matevž Govekar (545.), Jan Tratnik (556.) in Tilen Finkšt (582.).

Urša Pintar je trenutno na 87. mestu. Foto: Ana Kovač

Na ženski lestvici je najboljša Nizozemka, od naših najvišje Urša Pintar

Na ženski lestvici je prva Nizozemka Demi Vollering, druga je Belgijka Lotte Kopecky, tretja pa Švicarka Marlen Reusser. Med Slovenkami je najvišje Urša Pintar, ki zaseda 87. mesto, Urška Žigart je na stotem mestu, med 200 najboljšimi pa sta še Eugenia Bujak (123.) in Špela Kern (193.).

Na lestvici držav je Slovenija trenutno na 19. mestu s 1.280 točkami. Prednost pred 21. Ukrajino znaša 283 točk, do konca sezone pa sta še dve dirki svetovne serije na Kitajskem, po otoku Chongming (12.–14. 10.) ter preizkušnja po Guangxiju (17. 10.), ki bi še lahko spremenili razmerje moči.

Če bo Slovenija ostala med najboljšimi 20 državami v ženski konkurenci, bi lahko na OI na cestni dirki nastopili dve slovenski kolesarki. Bujakova pa je z 12. mestom na SP v Glasgowu priborila še dodatno kvoto v vožnji na čas. Na njej bosta lahko nastopili dve slovenski tekmovalki.

Ženski kronometer bo 27. julija prihodnje leto, cestna dirka pa 4. avgusta.