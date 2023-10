Posebno priznanje za kolesarja, ki je moral čez noč končati kariero

27-letni belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, pomemben člen ekipe Jumbo-Visma, je moral pred tedni dobesedno čez noč končati kariero. Težave s srcem so bile po mnenju zdravnikov nezdružljive z vrhunskim športom. Sinoči so ga v Belgiji razglasili za najboljšega kolesarskega pomočnika leta 2023, v intervjuju pred tem pa je razkril, kako se je počutil ob šokantni novici, da je njegova športna kariera mnogo prezgodaj končana.

Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck je pred tedni na lastni koži izkusil, kako hitro se življenje lahko postavi na glavo. Še julija je dirkal na francoskem Touru in moštvenemu kolegu pri Jumbo-Vismi Jonasu Vingegaardu pomagal do druge zaporedne zmage na najpomembnejši etapni dirki leta, nato pa pred mesecem zaradi nenadnih težav s srcem skoraj povzročil družinsko tragedijo.

Kolesarji Jumbo-Visme so se na svojega prijatelja spomnili tudi na zmagovalnem odru Dirke po Španiji v Madridu. Foto: Guliverimage

Ko sta z visoko nosečo ženo Alicio sedela v avtu in na križišču čakala na zeleno luč, je nenadoma omedlel, nezavedno pritisnil na plin in zapeljal v krožišče. Pri tem je povzročil nesrečo, v katero je bilo vpletenih pet avtomobilov, življenje pa mu je rešil hiter odziv reševalcev, ki so ga oživili z defibrilatorjem. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je bil nekaj časa v umetni komi, podrobnejše preiskave pa so razkrile nepravilnost srčne mišice. Van Hooydoncku so pozneje namestili notranji defibrilator (ICD), ki se uporablja za odpravljanje srčnih aritmij, zdravniki pa so mu odsvetovali nadaljnje ukvarjanje z vrhunskim športom.

Van Hooydonck v zvezi s tem do zdaj ni dajal intervjujev, se je pa včeraj, pred prireditvijo Kristalno kolo, na kateri razglasijo najboljše dosežke belgijskih kolesarjev in kolesark, v pogovoru za VTM News in Het Laatste Nieuws razgovoril tudi na to temo.

Van Hooydonck ni bil samo pomočnik. Konec februarja je enodnevno dirko Kuurne - Bruxelles - Kuurne končal na 2. mestu, tik pred slovenskim asom Matejem Mohoričem. Foto: Guliverimage

Nesreče se ne spomni

"Nesreče se sploh ne spomnim," je dejal in se ozrl na najtežje obdobje v svojem življenju. "Bilo je res žalostno. Že preden so mi to povedali zdravniki, sem vedel, da je moje kariere konec. Grozen teden je bil, čeprav mi je zdravstveno osebje ogromno pomagalo, še posebej pa moja družina, ki je bila ves čas ob meni."

Dva dni po novici, da bo moral končati športno kariero, je Van Hooydonckova žena Alicia rodila sina Alessia. "Dobro se zavedam, da bi se lahko zgodilo, da ga nikoli ne bi držal v naročju. Tega se vsak dan bolj zavedam," je priznal Belgijec, ki je sinoči prejel osebno priznanje.

Na slavnostni prireditvi Kristalno kolo so ga razglasili za kolesarskega pomočnika leta, a nagrade ni prevzel osebno, saj se prireditve ni udeležil, za najboljša kolesarja leta pa sta bila izbrana Remco Evenepoel in Lotte Kopecky.

Belgijska kolesarja leta sta Remco Evenepoel in Lotte Kopecky. Foto: Guliverimage

Moštveni kolega Wout van Aert je za Van Hooydoncka posnel posebno videosporočilo, v katerem je svojemu prijatelju še javno povedal, kako zelo ga bo pogrešal v kolesarski karavani. "Vedno smo rekli, da je nekdo (Van Hooydonck, op. a.), na katerem bi lahko zgradil hišo. V bistvu ga bolje ne moreš opisati. Vedno je zelo pozitivno naravnan, izjemno je profesionalen in vedno poskrbi za vse detajle," je dejal Van Aert.

Van Hooydonck in Van Aert sta dobra prijatelja tudi v zasebnem življenju. Foto: Guliverimage

"Nikoli nisem dirkal s sotekmovalcem, ki bi toliko zadoščenja dobil s tem, da pomaga drugim. Prav neverjetno je, kako se loti vsake stvari. Mislim, da takega sotekmovalca ne bom več imel. Rad bi ti čestital za nagrado Crystal Sweat Drop. Mislim, da imaš ob tem mešane občutke. Na žalost je to kronski dosežek tvoje kariere, moral pa bi biti le vmesna postaja na tvoji poti."

Van Aert se je dotaknil tudi svojih občutkov ob vsem tem, kar se je dogajalo njegovemu prijatelju. "Grozno, kako težek je bil zadnji mesec zame, kaj šele zate in za tvojo družino. Pogrešal te bom," je še dejal vidno ganjeni Van Aert. "Pred tabo je drugo življenjsko poglavje in stoodstotno sem prepričan, da boš tudi tam uspešen. Ne bomo pozabili nate. Vidimo se nekje na poti in čestitke, prijatelj."

