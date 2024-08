40-letnega nasilnega moškega vklenili. Izgubil je srčni utrip in umrl v bolnišnici.

Ljubljanski policisti so okoli 13. ure posredovali na Igu pri Ljubljani, kjer so občani zadržali moškega, ki se je vedel neobičajno in nasilno. Z rokami je udarjal po raznih objektih, plezal čez ograje, občani pa so ga zadržali do prihoda policistov, ki so ga vklenili in predali reševalcem. Izgubil je srčni utrip in kljub hitremu oživljanju čez nekaj časa umrl.