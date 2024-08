V prometni nesreči umrl 19-letnik

Na območju policijske postaje Škofja Loka se je danes ob približno 5.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 19-letni voznik avtomobila. Pred desnim nepreglednim ovinkom in mostom čez reko Soro je zapeljal levo čez nasprotno smerno vozišče in po travnati brežini v reko. Avto je obstal na strehi, voznik pa je umrl na kraju.

Pomoč so nudili zdravstveno osebje in gasilci. Tekočine se iz avtomobila niso izlile, tako da reka ni bila onesnažena, so navedli na Policijski upravi Kranj.

Foto: PU Kranj Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vzroku in okoliščinah nesreče. Cesta je bila v času ogleda zaprta, od 10. ure je znova odprta. Obvoz je bil urejen.

Policisti bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.