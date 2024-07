V zadnjih 24 urah dve prometni nesreči s smrtnim izidom

V ponedeljek se je ob 15.30 na regionalni cesti med avtocestnim priključkom Unec in Planino zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 66-letna sopotnica na motornem kolesu. Še ena prometna nesreča se je zgodila ob 19.20 v naselju Podvinci v Občini Ptuj, v kateri je umrl 61-letni kolesar, so sporočili z Generalne policijske uprave.

V prvi prometni nesreči s smrtnim izidom je 69-letni voznik motornega kolesa vozil iz smeri avtocestnega priključka Unec proti Planini. V ostrem nepreglednem ovinku sta s 66-letno sopotnico padla na vozišče in drsela na nasprotno smerno vozišče, kjer sta trčila v nasproti vozeče tovorno vozilo in ostala ukleščena pod vozilom. 66-letna sopotnica je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla, 69-letni voznik pa se je hudo poškodoval in so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju.

Umrl 61-letni kolesar

V prometni nesreči v naselju Podvinci pa je enainšestdesetletni kolesar vozil po kolesarski stezi iz Pacinja proti Ptuju. V naselju Podvinci je s kolesom padel na levi bok in obležal na tleh. Na kraju nesreče je umrl. Policisti Postaje prometne policije Maribor okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 145 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 12 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 110 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 51-krat posredovali na javnih krajih in 22-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli štiri vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 51 tatvin, 23 poškodovanj tuje stvari, 21 vlomov, pet primerov nasilja v družini, štiri grožnje, po dva ropa in povzročitvi telesnih poškodb ter po ena drzna tatvina ter kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami.